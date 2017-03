Este domingo, 19 de marzo se celebra el Día del Padre, muchos aprovechan esta fecha para felicitar y homenajear a su padre. Aquí dejamos las mejores frases para felicitar el Día del Padre:

1. Felicidades al hombre de mi vida que sin ninguna duda alguna, siempre será el más importante y el mejor de todos…

Mi Papá.

2. Papá, aunque nos separan miles de kilómetros, siempre te tengo a mi lado y te llevo conmigo en mis pensamientos.

3. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un Papá… ¡Gracias infinitas para ti mi Padre!

4. Papá, aun después de tantos años, cuando te recuerdo, vuelvo a conocerte y vuelvo a amarte más. ¡Feliz Día del Padre!

5. Para mi Papá. Mi Superhéroe, mi fortaleza inexpugnable y mi paño de lágrimas.

Te entrego lo mejor que tengo para darte… Mi corazón.

6. Gracias por haberme educado así, estoy orgullosa de ser como soy y eso te lo debo a ti. Te quiero papá

7. Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias papá

8. Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante, hoy que soy adulto….Te veo aún más grande. Gracias Papa.

9. Cuán grande riqueza es aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre. Gracias papá

10. Hoy sólo quiero decirte padre, que eres el ser que más respeto y admiro, por eso te pido con amor y vehemencia, que más que padre sigas siendo mi amigo.

11. Un buen padre vale por cien maestros. ¡Feliz día del padre!

12.¿Qué adorno más grande puede haber para un hijo que la gloria de un padre, o para un padre que la conducta honrosa de un hijo? ¡Feliz día del padre!

13. Padre te rendimos homenaje hoy porque nos has dado la vida, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque nos educas y porque te preocupas por nosotros, tus hijos.

14. Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá”

15. “Una casa es indestructible cuando está sostenida por un padre valiente, una madre prudente y un hijo obediente” (Confucio)

16. “Ama a tus padres si son justos; si no lo son, sopórtalos”. (Publio Siro)

17. “A un padre no se le abandona jamás mientras viva, aunque chochee” (San Pablo)

18. “Papá, siempre seré un fotógrafo que recuerda tu imagen”

19. “Tú fuiste el escogido por Dios para que me cuidaras como Él te cuidó y me enseñaras lo que Él te enseñó”

20. “Sé generoso con tu padre; cuando fuiste joven, ¿quién te amó como él? (Margaret Courtney)

21. “Como es el padre así es el hijo” (Proverbio latino)

22. “El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo” (Miguel de Cervantes)

23. “Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman padre” (Lydia M. Child)

24. “Un buen padre tiene algo de madre”

25. “Hay un momento en que debes explicar a tus hijos por qué nacen y es maravilloso si para entonces sabes la razón” (Hazel Scott)