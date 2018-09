Pablo Iglesias, líder de Podemos, quiere referéndum para todo. Para aforamientos, Cataluña, pero también para prohibir los toros o la caza.

“A mí los toros no me gustan pero entiendo que no se pueden prohibir por decreto, pero estaría bien preguntar a la gente”, ha afirmado tras abogar por no subvencionar los toros con dinero publico y a partir de ahí democratizar, preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios, o por qué no un día en España si la mayoría quiere toros o no”.

Lo mismo ha dicho de la caza, entiende que no se puede prohibir pero afirma: “No me veo con una escopeta matando un animal, a mí no me gusta, entiendo que es una cosa compleja que no se puede prohibir así como así”.