IU Madrid ha felicitado la Nochebuena y la Navidad a través de su cuenta en la red social Twitter con la imagen de un árbol navideño en llamas.

‘Merry Christmas y feliz Nochebuena’, reza la felicitación, acompañada de una fotografía de una plaza de un lugar sin determinar con un árbol navideño en llamas.

Este tuit ha despertado el malestar de varios usuarios de la red social, entre ellos el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. “Así os felicitan las fiestas desde Izquierda Unida, uno de los partidos que gobierna, junto a Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid. Ver para creer”, ha escrito.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en recriminar el mensaje al partido comunista:

Soy ateo y me siento ofendido ante semejante prueba de provocación y golpe bajo al contrario. Con ello me quedo que los valores de @iunida son de odio. No sabéis poner paz y la sociedad ya no quiere más odio. Así, os doy unos tres años más. Como mucho.

— Rafael Mtnez-Cortiña (@rafaelmcortina) 25 de diciembre de 2017