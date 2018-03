La final de Eurovisión se emitirá en salas de cine de toda España

La cadena Yelmo Cines y Cinesa han llegado a un acuerdo en exclusividad con RTVE para emitir en directo en sus salas de cine la final del Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa, donde interpretarán Tu canción Amaia y Alfred.

Las representantes de Portugal en Eurovisión, Cláudia Pascoal e Isaura, ven a los candidatos españoles, Alfred y Amaia, como “fuertes competidores” por la “química” que, afirman, transmiten con el tema “Tu canción”, que ya figura entre sus favoritas.

“¡Tu canción! Muy bonita, me gusta”, afirma en una entrevista con Efe Isaura, compositora de “O jardim” (“El jardín”), la canción con la que Portugal regresa al concurso como inédito anfitrión tras su victoria el año pasado en Kiev.

Alfred y Amaia, sostiene Isaura, “tienen voces muy bonitas y que combinan muy bien”, y cree que la complicidad que muestran traspasa las barreras lingüísticas.

“Se nota muy bien esa química, creo que sí. Creo que son fuertes competidores, es una canción muy bonita, de verdad. La línea vocal, la línea melódica… es muy bonita”, agregó.

Pascoal, la vocalista del tema con el que los lusos volverán a buscar la victoria, definió por su parte “Tu canción” como “muy tierna”, y consideró que los intérpretes españoles “tienen una química muy mona, realmente”.

Las portuguesas, que asumen el complicado papel de tomar el relevo de Salvador Sobral, el primer vencedor luso de Eurovisión, confiesan entre risas que han visto “el 85 %” de las canciones de sus competidores y la española es una de sus predilectas.

“Vi muchas canciones que me gustaron. Adoro la de República Checa… me gusta España, me gusta República Checa, me gusta la canción de Suecia, la de Irlanda también es bonita…”, apunta Isaura.

Isaura, de 28 años, y Pascoal, de 24, se encuentran inmersas en frenéticos preparativos para pulir su actuación en la final de Eurovisión del próximo 12 de mayo en el Altice Arena de Lisboa, donde actuarán representantes de 43 países.

Su tema, que aborda la nostalgia por la ausencia de un ser querido, es una apuesta por la música sencilla pero de gran significado, una combinación que el año pasado encumbró a Sobral y en la que ahora vuelve a confiar Portugal.