¿Cuál es la mejor hora para hacer las compras de Navidad sin colas ni atascos?

Ángel, vigilante de seguridad de un centro comercial de la Puerta del Sol de Madrid, lo tiene claro a la hora de dar una recomendación a los turistas que le preguntan: “La Navidad en el centro, mejor por la mañana. Si llegan a venir por la tarde, no se puede andar por ningún lado. Está petao”.

Además, por la mañana, hasta el momento, por las calles Preciados y Carmen se puede andar con total libertad. “Se puede entrar y salir en la dirección que a uno le plazca -añade Ángel-, porque no hay aglomeraciones, y la policía no las hace de acceso único”.

La medida del Ayuntamiento de Madrid de tener que acceder solo por un sentido a estas dos calles para evitar aglomeraciones de peatones no ha caído del todo bien a los viandantes, pero no son tantos los que se quejan, según los agentes de la Policía Municipal que patrullaban esta mañana por esas vías consultados por Efe.

“Por la mañana no ha habido ningún problema. Cuando empiezan los cortes es a partir de las cinco y media o las seis de la tarde”, comenta uno de los agentes que vigila estas calles donde la gente se pasea con bolsas con algunas compras, aunque “no con muchas”, según asegura la vendedora de una zapatería de la zona.

Pero el que no haya las ventas esperadas, según esta joven, no es por las medidas establecidas para evitar aglomeraciones, sino porque “mucha gente está esperando a las rebajas”.

Otro comerciante de la calle se sumaba a su opinión: “si no se vende más no es por estas medidas, porque aquí la gente que pasa es brutal, aunque sea solo de subida o de bajada, y además la seguridad ahora es lo que tiene que mandar ante todo, porque ante las cosas que pasan no nos queda otra que adaptarnos”.

Sin embargo, a algunos de los que sufren directamente estas medidas, como un grupo de jubilados que se tomaba a mediodía el aperitivo en Casa Labra, esto les parece “una chorrada”, aunque luego se muestran más convencidos cuando se les informa que es por seguridad.

Hoy se lo decía un hombre que estaba detrás del grupo, formando cola junto a su pareja, esperando a que le tocará por fin pedir el famoso bacalao.

Y es que por la mañana, en las calles adyacentes de la Puerta del Sol, donde hay más gente es en los bares y lugares de comida de referencia de toda la vida; pero las colas no dan la vuelta a la vía, como sucede por la tarde, tal y como ha señalado a Efe una de las camareras de Casa Ginés, donde se vende chocolate con seis churros a seis euros por los que se espera hasta una hora y media en la merienda.

El tener que esperar para comer hace ya mella en algunas parejas con niño y carrito a cuestas y se escucha algún que otro reproche entre ellas, pero enseguida se van a la Plaza Mayor, que es la zona que gana por goleada antes de la una de la tarde. “Y nos podemos mover como queramos”, dice riéndose uno de los dependientes del mercado navideño.

Este año, entre figuritas del portal de Belén, triunfan los gorros de unicornio para acompañar a la Navidad, pero también con las cabezas de osos, de tigres… Y las pelucas de colores chillones siguen arrasando.

La calle Arenal, la de las Postas, las calles que van a la Plaza Mayor o hacia el Teatro Real, son las más transitadas por la mañana por los muchos turistas, que “ven más que compran”, según aseguraba uno de los mimos que actúan por la zona y arrancan la sonrisa de los más pequeños, que disfrutan un año más con Cortylandia.

Pequeños y grandes hacen también esta año cola por hacerse una foto con la réplica situada en la plaza de Callao de la primera escoba de Harry Potter, y ahí continúan los “líos” familiares. “Yo para hacerme una foto con eso no espero todo esto”, le dice un hombre a su pareja.

Aquí, los más contentos parecen ser los taxistas que pueden circular por la Gran Vía sin tanto atasco. “Y si alguna vez te cortan los guardias -argumenta- es porque hay tanta, tanta gente que es imposible pasar”.