La séptima temporada de Juego de Tronos se estrena el 16 de julio

“Teme al invierno” es la campaña de promoción de la séptima temporada de Juego de tronos que ya ha arrancado oficialmente con el lanzamiento del primer póster y los primeros avances de los nuevos capítulos y el anuncio de su fecha de estreno.

Ya se sabe que esta vez el invierno llegará en verano y habrá que esperar hasta el domingo 16 de julio para ver el regreso de Juego de tronos. Los nuevos capítulos se podrán ver en España de forma simultánea a Estados Unidos tanto en Movistar Series como en HBO España.

Los seguidores de la serie tendrán que esperar más de lo habitual para conocer las nuevas aventuras de los Stark, Lannister, Targaryen y compañía y su lucha por el Trono de Hierro. “La gran guerra está aquí”, anuncia el primer avance entre las voces de Daenerys, Cersei y el resto de representantes de las casas principales que ahora se enfrentarán.

El póster que también se ha publicado este jueves en primicia juega con los conceptos del hielo y fuego que dan título a la colección de libros de George R.R. Martin en los que se basa la serie, Canción de hielo y fuego.

El rodaje de la serie se desarrolla entre un enorme secretismo, y el hecho de que la historia ya haya adelantado a los libros ha igualado a espectadores y lectores. La nueva entrega estará compuesta por solo siete episodios frente a los 10 que tuvieron las anteriores temporadas. Y será la penúltima entrega, ya que también está confirmado que la octava temporada será la última.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 9 de marzo de 2017