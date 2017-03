Las salsas de las hamburguesas del McDonald’s se venderán en los supermercados

McDonald’s ha anunciado que comercializará salsas Big Mac, McChicken y Filet-O-Fish en los supermercados de Canadá a partir de la próxima primavera.Este martes, hizo el anuncio en las redes sociales, tuiteando una foto de tres botes de salsa con la siguiente frase: “¡Prepárate Canadá! Lanzamiento en los estantes de las tiendas alimenticias esta primavera

“Con este lanzamiento, los canadienses ahora podrán experimentar en su hogar las famosas salsas que tanto aman”, señaló la empresa en un comunicado publicado en la tarde de este martes, después de que la noticia comenzará a circular en las redes sociales.

Get ready Canada! Launching on grocery shelves this spring. #BigMacSauce pic.twitter.com/2Q0JyqaBTi

— McDonald’s Canada (@McD_Canada) 21 de marzo de 2017