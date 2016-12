La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida por su papel de la princesa Leia en “Star Wars”, falleció este martes a los 60 años.

Las redes sociales se han llenado de reacciones y despedidas a la actriz tanto de personas públicas como fans de la saga que la hizo saltar a la fama.

Uno de los que han reaccionado a la muerte de Fisher ha sido Santiago Segura. El actor español ha subido a Twitter una de las fotos más icónicas de la actriz.

Usuarios de la red social que se dicen llamar ‘feministas’ no han tardado en linchar a Segura por subir una fotografía de la actriz en bikini. Otro sector ha defendido al actor que finalmente decidió borrar su tweet.

El feminismo no es igualdad. Por eso hay que combatirlo con la misma firmeza que al machismo. @SSantiagosegura Santiago Segura #Igualdad

pero q daño ha hecho Santiago Segura? esto se va baretas. cada vez más censura x todo. ya no se puede abrir la boca. y habláis de libertad..

Censura, censura y más censura. Así se mueve ahora un sector de mierda «feminista» (no merecen llamarse así), ahora contra Santiago Segura.

Se lincha a Santiago Segura por poner una foto de Leia. @iunida utiliza su nombre con fin político y no pasa nada

*Has visto lo d santiago segura?

-No, que?

*Una foto en bikini de una mujer!

-Pero si vosotras para manifestaros vais en pelotas no?

*facha! pic.twitter.com/fEWRIHBOFp

— Enrique décimoprimer (@enrikitomb) 27 de diciembre de 2016