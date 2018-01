Lorenzo Silva se va de Twitter por ser una distorsión y ‘las injurias que debía soportar’

El escritor Lorenzo Silva ha decidido “desconectar para siempre” de Twitter, una red social en la que era seguido por más de 102.000 personas, porque, dice, era “una distorsión” y le “dejó de compensar” su uso, aunque no ha cancelado su cuenta que se dedicará a difundir su obra.

“Hasta 2-1-2018 fue la cuenta personal del escritor Lorenzo Silva. Desde 10-1-2018, cuenta dedicada a difundir su actividad y su obra”, señala Twitter.

El escritor madrileño, tras más de siete años en esta red social, explica su decisión en un artículo que publica en El Mundo y en el que asegura que no se ha debido solo a “las injurias que debía soportar”.

Para Silva, “la hábil utilización por parte de Twitter de la curiosidad y otros automatismos de nuestro cerebro se había convertido en una distorsión que me apartaba de cosas más importantes”.

El autor recuerda cómo se abrió un perfil en Facebook y otro en Twitter y que “bastante pronto” decidió abandonar la primera, mientras que siguió en la segunda hasta el pasado 2 de enero, cuando tomó la decisión “irrevocable” de no volver a tuitear.

No ha sido una “reacción a alguno de los fusilamientos tuiteros a los que me he hecho acreedor por no dejar de expresar mi opinión” sino “la precipitación final de una reflexión madurada durante meses en los que el resultado de mis análisis coste-beneficio se fue deteriorando”, destaca Silva.