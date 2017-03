Los hijos de un comentarista de la BBC interrumpen en directo y el vídeo se hace viral

La hija mayor de no más de 3 años de un comentarista de la BBC irrumpe en la habitación bailando con un nada discreto jersey amarillo para ver qué hace su padre seguida del bebé de la familia con su taca-taca.

Este vídeo está despertando el interés de todos aquellos que lo han visto y ya se ha convertido en viral. En tan sólo unas pocas horas el vídeo del comentarista de la BBC, Robert Kelly, comentando las tensiones vividas las últimas horas en Corea del Sur está corriendo por las redes y ya es el más visto de la página web de la BBC. El vídeo termina con un final inesperado.

This BBC interview is amazing. Just wait until the mum rushes in… 😂 pic.twitter.com/LGw1ACR9rg

— JOE.co.uk (@JOE_co_uk) 10 de marzo de 2017