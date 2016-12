Los mejores memes del ‘Carmenazo’

La Policía Municipal ha comenzado a sancionar a los conductores de vehículos con matrícula par por incumplir las primeras restricciones de tráfico a causa de la alta contaminación, en un día con menos circulación que en otras jornadas y mayor presencia de agentes en algunos puntos de la ciudad.

Los automovilistas que transiten con matrícula par se enfrentan a sanciones de 90 euros, que se pueden a reducir a 45 si se abonan por el sistema de “pronto pago”.

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido por primera vez, tanto en la ciudad como en todo el país, la restricción de la circulación, en este caso en el interior de la M30 por altos niveles excesivos de dióxido de nitrógeno.

Según ha comprobado Efe, en la zona de Atocha, Cibeles y Plaza de Castilla los agentes municipales daban el alto a coches con matrícula par y llegaban a sancionarlos por incumplir las restricciones.

No obstante, sí pueden circular aquellos que lleven al menos tres ocupantes. De hecho, testimonios recabados por EFE apuntan que ha aumentado el uso de coches compartidos eléctricos.

El transporte público funciona con normalidad. Metro de Madrid ha informado a EFE de que, entre las 6 y las 9 de la mañana se ha producido un incremento de viajeros respecto a ayer del 6,31%. Sin embargo, fuentes del suburbano han precisado que “todo está supertranquilo”, y “algunas estaciones céntricas están con los andenes y trenes vacíos”.

Ante estas medidas, las redes sociales no han tardado en comenzar a publicar cientos de memes que ironizan la situación que vive la capital española.

Que mala suerte, éste año no me ha tocado ni la matrícula. #escenario3 #Contaminacion #ContaminacionMadrid

La verdad es que no suelen hacerme gracia los “memes” esos, pero he de reconocer que con este me he reído. pic.twitter.com/lj8kAZ5sIs

— Mi otro yo (@Miotroyo2parte) 29 de diciembre de 2016