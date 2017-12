Memes del vídeo más viral sobre las hipotecas fijas

Siempre es bueno que hablen de uno aunque sea para bien. Así reza el dicho español que han llevado a la práctica Simón Pérez y Silvia Charro, que han recibido innumerables críticas y memes en Twitter. Silvia Charro ha sido despedida de su trabajo.

PUBLICIDAD

La web de Periodista Digital ha publicado un polémico vídeo en el que aparecen Simón Pérez, director académico de la EIAF (Escuela Internacional de Administración y Finanzas), y Silvia Charro, ahora ex consultora de la inmobiliaria Engel and Völkers, explicando las hipotecas fijas. No obstante, el contenido es lo de menos, lo de más, las formas en las que lo han explicado.

La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers ha despedido de forma fulminante a Charro. “Es bochornoso e impresentable”, han afirmado fuentes de la inmobiliaria, que asegura que no ha tenido el “ningún tipo de consentimiento por parte de la empresa”. “Llevaba 3 meses siendo colaboradora nuestra y ha sido dada de baja inmediatamente”, zanja la empresa a Libremercado.

Alguien: No quiero una hipoteca a tipo fijo PUBLICIDAD Yo: pic.twitter.com/Qqdz58PRLK — Zorua a tipo fijo (@zoruabells) 14 de diciembre de 2017

Ponme una hipoteca a plazo fijo pero cortita pic.twitter.com/prqA5rfiaG PUBLICIDAD — ночь (@pabliito_16) 14 de diciembre de 2017

PIM PAM! HIPOTECA A PLAZO FIJO! pic.twitter.com/Q8zZd5RTtR — Pedro GR (@pedro__zz) 14 de diciembre de 2017

Hazte una hipoteca fija

Hazte una hipoteca fija

Hazte una hipoteca fija

…. pic.twitter.com/yGjng0vduR — Mikel Ruiz (@Mikel_Gorri) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro nos explica lo de la hipoteca a tipo fijo. pic.twitter.com/9mCCyYLL1t — Alice (@Comunase) 14 de diciembre de 2017

Hipoteca a tipo fijo mood pic.twitter.com/vc2Yjmhe7m — Jou (@jougstp) 14 de diciembre de 2017

Tengo un deseo irrefrenable de negociar mi hipoteca pic.twitter.com/PwreB2BsQF — Linu (@Xavi_Linu) 14 de diciembre de 2017

– Silvia Charro ¿mi hipoteca tiene cláusula suelo?

– … pic.twitter.com/kxjgAO5LgU — Quita de ahí (@quitadeahi) 14 de diciembre de 2017

Camarerooooo. Ponme una hipoteca a tipo fijo , pero pónmela en copa de balón. pic.twitter.com/0hUeHG8Le6 — Dani Cueto (@Dani_Cueto) 14 de diciembre de 2017

Sácate medio gramo de Euribor y nos vamos de fiesta a la “hipoteca” 🎉 (Simón Pérez y Silvia Charro) pic.twitter.com/HekYeaLXag — Nebreda Italohispano (@italohispano84) 14 de diciembre de 2017

Las consecuencias de 30 años de hipoteca a tipo fijo pic.twitter.com/kR02u3xHgA — ROGER!🎗️ (@KrustaciFC) 14 de diciembre de 2017