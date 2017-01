Mercedes Milá intenta humillar a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

La periodista Mercedes Milá fue la invitada al programa de Pablo Motos El Hormiguero este martes, encuentro en el que no hubo muy buena conexión entre ambos.

Este martes, Mercedes Milá ha visitado ‘El hormiguero’ para presentar su último programa de televisión. Algo habitual en el espacio de Antena 3 si no fuese porque su programa es ‘ConvénZeme’ y se emite en Be Mad, el canal de Mediaset España.

Toco comenzó cuando Pablo Motos preguntó: “Vas a hacer un programa sobre libros…”

Milá enloqueció: “¿Cómo que voy, desgraciao? ¡Llevo tres meses! ¿Es que no lo ves? ¿Siempre haces esto a tus invitados, darles una patada en la boca?”

Moto admitió que no lo sabía y que no lo había visto y la ex presentadora de ‘GH’ continuó a cuchillazo limpio: “Entonces no me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea. Voy a emitir mi último programa este fin de semana”

A lo que Motos contestó: “Como hagamos así la entrevista vamos mal. Aguanto dos golpes, al tercero devuelvo.”

Él se justificó alegando que: “Estoy intentando ser amable”. Y Milá le dio otro zasca: “Pero no te sale”