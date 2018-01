Messi obliga al Barcelona a incluir una cláusula antiindependencia

Lionel Messi, el astro argentino del FC Barcelona tardó en renovar su contrato debido a la posibilidad de que el equipo se quedara fuera de la Liga y de otros campeonatos. En el nuevo contrato estipula que saldrá gratis si el Barça se quedara fuera de la Liga.

Messi cobrará 35 millones netos por temporada, pero tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, por lo que tanto su sueldo como la libertad que pagaría otro equipo harían casi imposible su fichaje. No obstante, se anularía en caso de que Cataluña se independice de España y el Barcelona quedara fuera de la Liga o de otras grandes competiciones, ya que se especula que en caso de independencia podría jugar incluso en la francesa. De este modo, sería agente libre y podría salir del Barça sin tener que pagar un solo euro al club.

El retraso en su renovación se debió precisamente a este problema. De hecho, tomó la decisión de irse del Barcelona en caso de una hipotética independencia de Cataluña. La preocupación de uno de los mejores futbolistas del mundo, el mejor si se pregunta en la Ciudad Condal, el segundo si se realiza la misma pregunta en Madrid, iba en aumento y el futbolista siguió el ejemplo de algunas empresas que afirman que se irán de Cataluña en caso de que haya ruptura.

Los colaboradores del futbolista preguntaron al F.C. Barcelona sobre el posicionamiento del equipo sobre la ruptura de España. La respuesta recibida ha sido tan poco nítida que no ha dejado otra opción que irse. De hecho, el FC Barcelona podría quedar fuera de la Liga y de la Champions en caso de una ruptura real.

En la Liga de Fútbol lo tienen más claro. Los asesores se acercaron a esta sede para recibir una contundente respuesta:”El Barcelona no podrá jugar” en la Liga española de fútbol si hay secesión. Este es el principal motivo por el que Messi aún no ha renovado con el FC Barcelona. “Por eso no hemos renovado aún”, declaran los allegados a Messi.

Ahora, según publica El Mundo, se ha introducido en su contrato esta cláusula para evitar males mayores y cortar así su preocupación. Asimismo, por ahora, la actual Ley del Deporte impide a equipos extranjeros jugar en sus competiciones salvo acuerdo expreso, como sucede con Andorra. No obstante, el FC Barcelona podría negociar con la liga francesa, ya que ahí juegan equipos como el Mónaco, pero también con otros torneos importantes, como la Premier, la italiana Seria A o la Bundesliga.