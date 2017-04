Netflix: ¿quién será el personaje principal de su nueva serie?

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix creará una serie de televisión animada basada en la popular figura de los videojuegos Carmen Sandiego, un personaje al que prestará su voz la actriz hispana Gina Rodríguez, informó hoy el blog especializado Deadline.

PUBLICIDAD

Netflix ha ordenado una primera temporada con 20 episodios de entre 20 y 22 minutos, indicó la publicación.

Carmen Sandiego, una escurridiza ladrona que roba tesoros por todo el mundo, fue la antagonista de varios videojuegos lanzados en la década de 1980, incluido el más popular de todos ellos, titulado “Where in the World Is Carmen Sandiego?“.

Además, apareció en numerosos libros, programas de televisión e, incluso, una serie de animación previa, de 40 episodios, que se emitió entre 1994 y 1998 y se llamó “Where on Earth Is Carmen Sandiego”.

PUBLICIDAD

La serie también contará con Finn Wolfhard, conocido por su papel en “Stranger Things”, que se hará cargo del papel de Player, el principal cómplice de Carmen

El proyecto, que llegará al servicio en 2019, ofrecerá un retrato íntimo del pasado del personaje de Sandiego y explicará las razones por las que Sandiego decidió embarcarse en esa cruzada contra las autoridades.

El formato fue creado por Broderbund Software y contaba como protagonistas con tres jóvenes que aspiraban a convertirse en detectives para D.E.D.O., una organización tras la pista de la escurridiza Carmen y de su equipo de locos ladrones.

La dinámica de los videojuegos era sencilla y tenía por objeto enseñar geografía a niños y adolescentes.

Rodríguez, conocida por su papel en “Jane the Virgin”, serie por la que ganó un Globo de Oro en 2015, estrenará este año la cinta de ciencia ficción “Annihilation”, de Alex Garland.