Peregrinación a Montserrat tras el milagro del Barça

El FC Barcelona remontó en una noche histórica para el fútbol mundial. Ningún equipo de la Champions había conseguido dar la vuelta a un 4-0 y ahora toca cumplir con las miles de promesas realizadas, entre las que se encuentra la peregrinación al Monasterio de Montserrat.

“Todos los que prometisteis subir a Montserrat si había remontada, por favor no vengáis el mismo día”, ha tuiteado el perfil de la cuenta del Parque Natural de Montserrat, dependiente de la Generalitat de Cataluña, tras la victoria épica por 6-1 al París Sant Germain, PSG.

Tots els que vàreu prometre pujar a #Montserrat si hi havia #Remuntada si us plau no vingueu el mateix dia! pic.twitter.com/09ENtieVyc

— PN Montserrat (@PNMontserrat) 8 de marzo de 2017