Arturo Pérez-Reverte ha puesto en su sitio a la profesora que se definía como “feminista” pero a la vez lucía con orgullo el hiyab y le dedicaba una peineta.

Arturo Pérez-Reverte publicaba el pasado sábado en XL Semanal una columna en la que criticaba que profesoras de centros públicos llevaran hiyab.

“De aquí a un par de años –si es que no ha ocurrido ya– saldrá de las facultades españolas una promoción de jóvenes graduadas en Educación Infantil y Primaria, entre las que algunas llevarán –lo usan ahora, como estudiantes– el pañuelo musulmán llamado hiyab”.

Reverte afirmaba que al aceptar educadoras que asumen un símbolo “religioso” de “opresión”, la sociedad occidental está exponiendo incautamente a las nuevas generaciones a la barbarie.

“En poco tiempo esas profesoras con la cabeza cubierta estarán dando clase a niños pequeños de ambos sexos, también a niños no musulmanes, y eso en colegios públicos, pagados por ustedes y yo”.

“En colegios públicos, pagados por ustedes y yo esas profesoras estarán mostrándose ante sus alumnos, con deliberada naturalidad, llevando en la cabeza un símbolo inequívoco de sumisión y de opresión del hombre sobre la mujer –y no me digan que es un acto de libertad, porque me parto” – desarrollaba el académico y novelista, lamentando una tolerancia “buenista” hacia el velo islámico en las aulas de los centros de titularidad estatal cuando los crucifijos, “por fortuna y no con facilidad”, han quedado “desterrados”, escribía el periodista.

Peineta de las profesoras musulmanas

Este miércoles, e el Día Internacional de la Mujer, las propias ‘maestras con hiyab’ tenían un mensaje que mandar a Pérez-Reverte desde las aulas en las que imparten clase. Helena Gutiérrez, profesora de Secundaria y Bachillerato, ha colgado en Twitter dedicándole una peineta a Pérez-Reverte donde le dice que es profesora, lleva hiyab y añade que es “española y feminista”.

La respuesta de Pérez-Reverte

Este jueves 9 de marzo, Pérez-Reverte ha puesto en su sitio a la profesora que se definía como “feminista” pero a la vez lucía con orgullo el hiyab y le dedicaba una peineta.

“Menuda empanada mental tiene la profesora. Camiseta feminista y pañuelo sumiso. Coherencia intelectual se llama el asunto”, ha contestado en su perfil de Twitter. Y añadía una última reflexión, “Además tiene alumnos”.