Pérez Reverte reconoce su error tras enfadarse por ser corregido en Twitter

Arturo Pérez Reverte vuelve a ser centro de Twitter. A diferencia de otras ocasiones, ha sido a causa de un usuario de Twitter, que ha corregido una frase del escritor y periodista.

Pérez Reverte publicó este lunes en Twitter un microcuento, al cual le faltaba un detalle ortográfico. Un usuario de Twitter se lanzó a corregirlo utilzando el hashtag #hecorregidoaReverte.

Ella dijo “te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme”. El le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle.

Pérez Reverte no se tomó nada bien la corrección y tachó de listillo al tuitero, que le explicó que se trataba de la tilde, no de la forma del texto:

@Juaspito .No se pase de listo, que ya hay muchos. Le miró los ojos como le miró la boca. No la miró a los ojos. Usted no corrige a nadie, listillo

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de abril de 2017