Ridículo de Rufián sobre la expulsión del ejército de Cataluña: ‘No tengo ni idea’

En una entrevista para el programa ‘Más vale tarde’ de La Sexta, Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados quedó en ridículo.

PUBLICIDAD

“Cada cual tiene su opinión”, dijo Rufián. “Me parece muy interesante hacer un debate preguntándose el por qué”, continuó. “También había mucha gente que protestaba el hecho de que España sea el sexto país del mundo que más armas vende”, añadió.

El diputado @gabrielrufian vuelve a demostrar que no tiene ni puñetera idea de nada. Sería muy gracioso si no le pagáramos 105.150€ al año. pic.twitter.com/fo6wGQTapR PUBLICIDAD — Mi otro yo ?? (@Miotroyo2parte) 30 de agosto de 2017

Hay que respetar la libertad de expresión y al final la gente hace lo que quiere hacer”. “Les puedo asegurar que no fue una conspiración judeo-masónica”, dijo irónicamente.

En caso de lograr la independencia, sacará al ejército español de su territorio o controlará el espacio aéreo, ¿Cómo la hrán?: “No tengo ni idea pero estoy convencido de que lo sabremos. Repito, no es cosa de cuatro personas. Hay mucha gente detrás de la independencia de Cataluña”.

PUBLICIDAD

Rufián niega que ERC negocie con Podemos para una moción de censura a Rajoy

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha negado que en la reciente reunión entre dirigentes de su partido y de Podemos se negociase un hipotético apoyo de los republicanos catalanes a una eventual moción de censura contra Mariano Rajoy.

En declaraciones a Radio Euskadi, Rufián ha dicho que en el encuentro participaron los dirigentes de ERC Oriol Junqueras y Marta Rovira, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de En Comú Podém en el Congreso, Xavier Domènech.

“Nos parece normal y muy sano que se hable. Lo anormal era lo que pasaba”, ha dicho Rufián, quien ha insistido en que es “positivo” que dialoguen las “fuerzas de izquierda”.

Rufián ha negado que en la reunión se hablase sobre una hipotética moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha añadido que el PSOE ya ha dicho que no tiene pensado presentar una moción de censura y ha subrayado que ERC no dará su apoyo a “ningún candidato a la presidencia del Gobierno que no dé su apoyo al referéndum de autodeterminación en Cataluña”.

“Quien crea que ERC dará su apoyo a un presidente que niegue de forma reiterada el derecho a votar del pueblo de Cataluña se equivoca o desconoce enormemente el ADN de este partido”, ha añadido el diputado de ERC.

En cuanto a la reunión con el partido de Pablo Iglesias, Rufián ha recordado que ERC ha votado a favor del “cien por cien de las iniciativas de Podemos“.

Sobre la Ley de Transitoriedad Política registrada en el Parlamento catalán, Rufián ha señalado que, aunque quizás había “discrepancias en los tiempos” entre las fuerzas que la respaldan, al final “todo el mundo estaba por lo mismo, que era establecer el marco legal de la futura República catalana si el pueblo así lo vota el próximo 1 de octubre”.

“Si el pueblo catalán vota que sí habrá un proceso constituyente en pos de la República catalana. Si vota que no, habrá elecciones autonómicas y Parlamento autonómico”, ha señalado.

Rufián, quien cree que “al final el pragmatismo triunfará” en el proceso, ha considerado que habrá “entidades supranacionales” que “tutelarán el proceso si al final la gente vota que sí”.

“Estamos absolutamente convencidos de que el Estado español será el primer interesado en que a Cataluña le vaya bien”, ha añadido Rufián, quien ha apostillado: “Hay unos activos y pasivos que negociar”.