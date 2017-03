Samanta Villar incendia las redes: ‘Todos hemos imaginado tirar al niño por el balcón’

La periodista Samanta Villar vuelve a estar en boca de las redes sociales después de que este sábado asegurase en el programa de TeleCinco Sábado Deluxe: “Todas las parejas se han imaginado alguna vez tirando al niño por el balcón porque ya no pueden más. Se cuenta como una anécdota cuando ya ha pasado un tiempo, pero en ese momento lo vives como algo realmente penoso”.

La periodista este sábado admitió que la polémica es “incomprensible” porque no está contando “nada nuevo”. “La clave es que a mí me gusta usar palabras contundentes. Me gusta transmitir mis sensaciones porque soy periodista”, añadió.

“Hay un discurso sobre que la maternidad es lo mejor que te va a pasar en la vida, algo que no niego, porque tiene que ver con el amor, y el amor es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero se ha dejado de lado lo que también conlleva la maternidad. Ser madre o padre significa un extraordinario sacrificio y está bien que empecemos a hablar de esto. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero también lo peor”, aseguró.

Si realmente hubiéramos superado el tema maternidad-mujer, las palabras de @samantavillar no hubieran causado tanto revuelo #debatemadres — Kimmi (@kimmigasteiz) 11 de marzo de 2017

@rositena70 @samantavillar @con2bolsas Yo tengo tres hijos y jamás se me hubiese ocurrido y los subí sin padre. — TERESA (@tresaromerogar1) 14 de marzo de 2017

#debatemadres Nadie te pone una pistola para tener hijos, y nadie t dice que hoy en día es incompatible trabajar los dos y tener hijos — Ciudadanodescontento (@ragaga1978) 12 de marzo de 2017