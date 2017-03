The Inbounder World Tour, el mejor tour mundial de conferencias de Marketing Digital de 2017

Con el Internet, las redes sociales y el Big Data entre otras muchas cosas han dejado de ser como eran. Las marcas han encontrado en este camino problemas y nuevas oportunidades Los “Marketers” deben adaptarse a estos cambios e improvisar nuevas formas de Marketing y comunicación con ellos.

Bajo esta premisa nace The Inbounder, una serie de conferencias sobre marketing digital co-fundadas por Gianluca Fiorelli, uno de los más reconocidos SEO y Digital Marketers a nivel mundial, y We Are Marketing, agencia de marketing digital con base en Valencia y sede propia en Madrid, Milán, Bogotá y Miami.

The Inbounder se presenta en diferentes formatos como los Think Tank, Roadshows o The Inbounder Global Conference, un evento bianual sobre marketing digital que en su primera edición en 2016 reunió en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a los mejores profesionales expertos en diferentes ámbitos como son Marketing Digital, SEO, Content, Analítica Digital, Estrategia y Social Media.

Un evento único en un escenario inigualable al que asistieron más de 1500 personas para ponerse al día con los conocimientos más actuales de Rand Fishkin, co-founder de MOZ o Félix Muñoz, Consultor de marketing y comunicación en Coca-Cola y Telefónica, entre otros.

En 2017 llega The Inbounder World Tour

En 2017 la nave The Inbounder no aterriza, sigue en órbita viajando por 4 ciudades de diferentes continentes con una serie de conferencias locales en las que dar a conocer la filosofía y la marca ‘The Inbounder’: Madrid, Londres, Nueva York y Milán.

En Madrid se celebrará el próximo viernes 17 de marzo a las 9:00 horas en la Sala Filme 3 de MEEU, en la Estación de Chamartín.

Se trata de un Tour de conferencias de un único día en los que diferentes ponentes tratarán las diferentes disciplinas de marketing digital en las que son expertos y que suponen un desafío para las empresas. Una oportunidad perfecta para aprender, descubrir nuevas oportunidades y establecer nuevos contactos.

Fechas y ciudades del Tour

 Madrid (España) – 17 de marzo 2017

 Londres (UK) – 2 de mayo 2017

 Nueva York (USA) – 22 de mayo 2017

 Milán (Italia) – 15 de septiembre 2017