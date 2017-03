Trump contesta a Snoop Dogg tras dispararle en un videoclip: ‘Con Obama no se hubiera atrevido’

Donald Trump ha expresado su indignación por el polémico video musical lanzado por el conocido rapero Snoop Dogg.

En la grabación, el cantante dispara con un arma de juguete a un personaje que imita al actual jefe de la Casa Blanca, con la salvedad de que está caracterizado como un payaso de circo.

Este miércoles, el presidente reaccionó con enfado en su cuenta de Twitter: “¿Podrían imaginarse el escándalo que se habría formado si Snoop Dogg, con su carrera fracasada, hubiera apuntado y disparado un arma contra el presidente Obama? ¡Pena de cárcel!”.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017