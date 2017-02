Una mujer no despierta tras ser hipnotizada en un espectáculo del mentalista Pablo Raijenstein

El hipnotizador Pablo Raijenstein trató de poner fin al trance durante una hora, sin éxito. Cuando se levantó “caminaba como un zombie”, explica el mentalista.

Una mujer del público quedó en un estado de trance hipnótico, del cual el propio mentalista no lograba hacerle volver. Tras casi una hora intentando despertar a la mujer, fueron avisadas las unidades del SAMUR, que acudieron al lugar del espectáculo (el Palacio de la Prensa de Madrid).

Los servicios de emergencias no lograron poner fin al trance. Fue finalmente una unidad psiquiátrica la que logró que la mujer hipnotizada consiguiera abandonar su estado de hipnosis. La espectadora fue entonces trasladada al hospital y ya se encuentra perfectamente; tal y como informa La Sexta.

Un espectáculo de hipnosis en #Madrid acaba con la intervención del SAMUR https://t.co/iZDZ7UzMEe — Gran Vía de Madrid (@Granviademadrid) 19 de febrero de 2017



“La verdad es que no daban crédito. Esta semana me han escrito para pedirme el vídeo de la sesión porque para ellos era algo absolutamente excepcional”, comenta Raijenstein, quien describe así lo acontecido: “Yo estaba despidiendo a los asistentes al espectáculo, cuando alguien me avisó de que aún quedaba una persona en el patio de butacas que no se había levantado. Estaba como cataléptica. Tenía unas 20 personas alrededor que estaban flipando. Cosas como ésta te demuestran el increíble poder de la mente”, según EL Mundo.

El hipnotizador Pablo Raijenstein no ha conseguido explicar lo sucedido. Él mantiene que si el hipnotizado “está más deprimido, si no está a gusto despierto, va a querer dormir”.