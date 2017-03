United Airlines prohíbe embarcar a tres chicas con tarjeta de empleado por ir en ‘leggins’

Las adolescentes volaban con una tarjeta de empleado de United Airlines, un privilegio que se concede a los trabajadores a cambio de cumplir con ciertas normas, entre ellas el código de vestimenta.

PUBLICIDAD

United Airlines prohibió embarcar en el aeropuerto de Denver a dos adolescentes y una niña de 10 años en un vuelo a Minneapolis por ir vestidas con leggins.

Según la BBC, fue Shannon Watts, fundadora de Moms Dead, que también se encontraba en dicho vuelo, la que denunció lo ocurrido a través de Twitter: “¿Un agente de United no está dejando a unas chicas en ‘leggins’ meterse en el vuelo de Denver a Minneapolis porque la licra no está permitida?”.

1) A @united gate agent isn’t letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? PUBLICIDAD — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

“Les están obligando a ponerse vestidos sobre los ‘leggins’ o no podrán embarcar. ¿Desde cuándo @United es la policía de cómo se visten las mujeres?”, continuaron los tuits.

2) She’s forcing them to change or put dresses on over leggings or they can’t board. Since when does @united police women’s clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017 PUBLICIDAD

La polémica estaba servida en Twitter. Ante estos mensajes, United Airlines aseguró que tiene el derecho de vetar a los pasajeros que considere si no están debidamente vestidos.

Girls wearing LEGGINGS reportedly forced to change before @united would let them board and this…is…United’s response… pic.twitter.com/KHJgau8tRE — Elizabeth Minkel (@elizabethminkel) 26 de marzo de 2017

Posteriormente, ante otro mensaje crítico con la compañía, un portavoz de la aerolínea explicó que la verdadera razón por las que no se dejó embarcar a las chicas fue porque estaban volando con una tarjeta de empleado de United, un privilegio que se concede a los trabajadores.

Al volar con dicha tarjeta tienen que cumplir con el código de vestimenta para trabajadores que establece la aerolínea, y los leggins no cumplen con éste.”No cumplían con nuestra política de código de vestimenta para los viajes de beneficio de la empresa”, respondió.