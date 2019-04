Mari Mar Álvarez: Los asistentes sociales me quitaron a mi nieto de un ‘añito’ con informes falsos

@jmfrancas. Mari Mar Álvarez, una abuela que lucha por su nieto.

JMF: ¿Qué le pasa a tu nieto?

Mari Mar: Que las instituciones se lo han dado a una familia de acogida.

JMF: Como se lo han podido dar, ¿era un niño abandonado?

Mari Mar: No, vivía conmigo, pero su madre que no estaba bien no estaba con nosotros. Y como no estaba su madre lo ponen como desamparo.

JMF: Y, ¿por vivir contigo se lo llevaron?

Mari Mar: Nos llamaron un día con amenaza de que nos teníamos que presentar en Diputación, si no íbamos vendría la policía y fuimos y según íbamos hacia allí se presentó la policía en mi casa. Pero ya estábamos en Diputación, eso nos lo contó la vecina de que fueron, una vez allí se quedaron al niño y no nos lo daban.

JMF: ¿Fue la ‘Policia’?

Mari Mar: Sí, pero nosotros ya estábamos en Diputación, lo que no sabíamos es que todo esto era una trama para quedarse con él. Se lo quedaron el 29 /11/ 2016, justo acababa de cumplir un añito.

JMF: ¿Dónde estaba el niño?

Mari Mar: El niño lo llevamos con nosotros a Diputación.

JMF: Y allí, ¿qué pasó?

Mari Mar: Y ahí no nos dejaron sacarlo, se lo quedaron alegando que en unos días nos lo darían con la tutela, pero fue mentira.

JMF: ¿Qué tipo de autoridad os lo dijo?

Mari Mar: Asistentes sociales de Diputación.

JMF: Y, ¿les dejaste a tu nieto sin más?

Mari Mar: No nos lo daban se lo llevaron y había policía, nos engañaron totalmente, nos dijeron que para verlo tendríamos que pedir en una estancia las visitas.

JMF: Parece un secuestro… ¿tenían orden judicial?

Mari Mar: Les creímos, puesto que mi hija no contábamos con ella por su situación, teníamos que coger la tutela para poder acceder a todo médicos y demás con el niño. No, no había orden judicial.

JMF: Y, ¿no denunciaste el hecho?

Mari Mar: Sí, e incluso hice muchos escritos. He tenido ya un juicio para la tutela y otro para visitas.

JMF: ¿Y?

Mari Mar: El juicio de tutela me lo negaron por ser mayor, tener 53 años, por haber sido operada de cáncer (dada de alta con informes médicos), según ellos Diputación salud precaria. Y sobre todo por haberme separado del padre de mi hija por malos tratos.

JMF: Y, ¿qué le pasa a la madre? y ¿al padre?

Mari Mar: Psicológicamente no están bien. Hace dos años que no sé nada de ellos, viven su vida.

JMF: ¿Los dos?

Mari Mar: Si, mi hija creo que el posparto no le sentó bien y el padre tiene algún trastorno bipolar. Fue con ella a médicos pero no hubo manera.

JMF: Pero tú eres su abuela…

Mari Mar: Sí pero, cuando empezamos con las visitas en los puntos de encuentro, las palabras de la persona que estaba allí eran sí o sí el niño será dado en adopción, no os hagáis idea de tenerlo.

JMF: Y, ¿lo dieron en adopción?

Mari Mar: Así en todas y cada una de las visitas, que primero fueron cada 15 días, a los 3 meses cada mes y de repente cada 2 meses, en la de dos meses solo fuimos a una porque nos cortaron sin mas las visitas. Está en una familia de acogida permanente.

JMF: Y, ¿por qué iba a ser así?

Mari Mar: Así, ¿cuál?

JMF: Lo de la adopción…

Mari Mar: Pedimos explicaciones y nos contestaron al cabo de cinco meses diciendo que estaba en el juzgado, y lo de la adopción pues según las de Diputación no soy apta; es mas, en los juicios inventaron que yo estuve ingresada en un psiquiátrico, siendo falso mi abogado le pidió los informes y decía que no los tenía, como que yo era agresiva, siendo falso también, lo que pasa que yo les ponía quejas por escrito y no les gustaba. Es mas, las personas que se presentaron a declarar no las habíamos visto en la vida y según ellas habían estado con nosotras en todo momento, mintiendo en todo momento.

JMF: Y, ¿a qué achacas esto?

Mari Mar: Pues yo me separe del padre de mi hija, aunque no estaba casada con él, porque no era una persona buena, mi hija con 12 años quería la emancipación (coaccionada por amigos, bueno eso de amigos, mal amigos) como no lo hice, me amenazo diciendo que me iba a denunciar por malos tratos, y asi lo hizo, me denunció, paso por forense medico y dijeron que esa denuncia era mentira, pero eso quedo allí estampado y también lo utilizan en mi contra, aunque no existía tal maltrato, pues mi hija decidió ir a un centro tutelado y fue un calvario.

JMF: ¿Te denuncio tu hija?

Mari Mar: Sí, pero se quedo en que era falsa denuncia. Ni marcas, ni nada.

JMF: ¿Quién denunció para que interviniera la Diputación en lo de tu nieto?

Mari Mar: Yo no, mi hija y el padre del niño se denunciaron varias veces y por ello pasó eso, pero el niño estaba conmigo.

JMF: Y, ¿como está la cuestión ahora?

Mari Mar: Pues que sepas que el niño estuvo en una familia de acogida hasta el 10 de octubre y de ahí paso a una para adopción, tuvimos juicio para las visitas y se presentaron unas 8 personas de Diputación que no conocíamos ni habíamos visto en nuestras vidas testificando que habían estado con nosotros siempre en el punto de encuentro y era falso. Estuvimos en dos puntos de encuentro y en el que dicen solo tuvimos una visita y no eran ellas, poniendo palabras a su antojo como si yo la hubiera vivido, siendo falso. Diputación sí o sí va a quedarse con mi nieto, mi abogado a pesar de que han incurrido en falsos informes dice que esta mal la cosa. No podemos defendernos en los juicios, no nos dejan.

JMF: ¿Te secuestran al nieto y estás indefensa?

Mari Mar: Totalmente. Llevo 1 año y 4 meses sin ver a mi nieto. Ni sé ni donde está, ni con quién.

JMF: Me dejas muy triste, que lo sepas, lo siento, un beso y yo lo daré a conocer todo lo que pueda.

Mari Mar: Gracias.

JMF: Gracias a ti por no desfallecer. Un beso.

Mari Mar: Es mas, no soy apta para mi nieto y tengo dos hijas mas viviendo conmigo de 13 y de 31.