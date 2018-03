Cisco revalida como Mejor Empresa para Trabajar en España

La valoración de los empleados y las prácticas de RR HH le han otorgado la primera o segunda posición en los Premios Best Workplaces España durante 11 años consecutivos.

Cisco repite como ‘Mejor Empresa para Trabajar en España’ en la categoría de compañías de 250 a 500 empleados. Galardonada por la prestigiosa consultora Great Place to Work, Cisco lleva 11 años consecutivos ocupando las dos primeras posiciones en los Premios Best Workplaces España.

La compañía lideró la lista en las cuatro primeras ediciones -entre 2008 y 2011-, ocupó el segundo puesto entre 2012 y 2015 y ha mantenido nuevamente la primera posición en los tres últimos años.

Compromiso, flexibilidad y diversidad

Cisco basa su modelo de trabajo en la confianza y el compromiso mutuo entre la compañía y los empleados. Y concibe el trabajo como una actividad, no como un lugar físico. El trabajo flexible es uno de los aspectos mejor valorados. Gracias a tecnologías de Colaboración como Cisco Spark, Cisco WebEx y Cisco TelePresence, cerca del 90% de la plantilla se beneficia de alguna modalidad de teletrabajo.

La gestión del talento y la mejora continua de la experiencia del empleado es otro de los pilares de su estrategia de RR HH. Mediante programas específicos como People Deal, se definen junto a los trabajadores las actividades para impulsar su evolución personal y profesional. Algunos ejemplos son 5 días pagados al año para realizar actividades de voluntariado y la posibilidad intercambiar el rol con un compañero parcial o totalmente.

También se fomenta la inclusión y la diversidad. En Cisco España trabajan profesionales de 12 nacionalidades diferentes y cerca del 30% de la plantilla son mujeres, quienes cuentan con su propia organización interna para mejorar la gestión del talento femenino.

Un lugar emocional y psicológicamente saludable para trabajar

Sin olvidar las actividades de RSC a través de grupos de voluntarios que impulsan decenas de iniciativas anualmente como Green light for Girls, Girls Power Tech y Programa Escuela, cuyo objetivo es despertar el interés por estudios STEM en jóvenes alumnos. Y el fomento de hábitos de vida saludables (pilates, mindfulness o fisioterapia en la misma oficina). De hecho, Cisco España ha obtenido también la distinción especial ‘Premio Better for People’, por ser un lugar emocional y psicológicamente saludable para trabajar.

Como destaca José Manuel Petisco, Director General de Cisco España, “en Cisco apostamos por una cultura orientada a beneficiar a todos: empleados, clientes, partners y la sociedad. Es un orgullo recibir nuevamente este galardón, que demuestra el éxito de unos valores construidos sobre la confianza y la colaboración que son vuestros, de todo el equipo. Gracias por esta continua dedicación, innovación y compromiso”.

Criterios de valoración

La lista Best Workplaces España 2018 se ha elaborado tras minucioso proceso de análisis, evaluación y certificación entre cerca de 393.000 trabajadores de 324 empresas de diversos tamaños y sectores. El 98% de estas empresas cuentan con horario flexible y el 82% aplican medidas de teletrabajo.

El ranking certifica cada año los Mejores Lugares para Trabajar según diferentes categorías: en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valoración).

“En Cisco fomentamos un entorno de flexibilidad, de innovación y de compromiso mutuo, que ofrece las oportunidades para evolucionar profesional y personalmente y que nos facilita aportar lo mejor de nosotros mismos. Estamos encantados y enormemente agradecidos de revalidar esta posición, que reconoce el compromiso de todos por seguir haciendo de Cisco el mejor lugar para trabajar”, afirma Elvira Alcalá-Zamora, Directora de Recursos Humanos en Cisco España.