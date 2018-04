Este estudio, que mide el patrimonio propio de las fundaciones, excluyendo los importes que reciben de fuentes ajenas, sitúa a la Gates Foundation, del cofundador de Microsoft Bill Gates y su mujer Melinda, en la primera plaza mundial con unos activos valorados en 32.800 euros, según han informado hoy fuentes del Instituto de Coordenadas.

En segundo lugar se sitúa la fundación británica Wellcome Trust, iniciada en 1936 por la mujer del farmacéutico Henry Wellcome, con 26.300 millones de euros en activos a día de hoy.

Justo por detrás se sitúa la Fundación Bancaria La Caixa, con 24.000 millones de euros de patrimonio, entre los cuales destacan los activos bancarios como CaixaBank, Bank East Asia o Inbursa, y participaciones en empresa como Abertis, Cellnex, Gas Natural Fenosa, Saba, Suez, Telefónica o Vithas.

La Caixa, por delante de la Ford Foundation

La Caixa se ha situado por delante en patrimonio de fundaciones como la Ford Foundation (9.600 millones de euros), Robert Wood Johnson Foundation (8.630), Fondazione Cariplo (7.665), The William and Flora Hewlett Foundation (7.330), WK Kellog Foundation (6.710) o la David and Lucile Packard Foundation (5.783), según el estudio del Instituto Coordenadas, dedicado al estudio de políticas económicas.

Por el potencial de inversión anual, La Caixa también se sitúa en el tercer lugar con 510 millones de euros, por detrás de los 3.420 millones de la Gates Foundation y los 1.398 de Wellcome Trust.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, ha destacado, a través de un comunicado, que el modelo de La Caixa es “paradigma del éxito en la transformación de las antiguas cajas de ahorro” ya que ha priorizado la “función social por encima de otros condicionantes financieros”.

“Gracias a ello la Obra Social La Caixa es el pilar de la acción filantrópica en España”, ha añadido el vicepresidente de este centro de estudio económico.