INTRAMA, consultora de Recursos Humanos especializada en Formación, Consultoría y organización de eventos profesionales sobre Diversidad y Género, organiza el próximo 27 de Junio de 2018 la segunda edición de LGBTI Diversidad, que tendrá lugar en Madrid, en el Auditorio de AXA Seguros.

LGBTI Diversidad es un espacio integrador que se presenta como el evento de referencia en temas relacionados con la Diversidad de orientación sexual, Igualdad e Integración, siempre dentro de un marco paritario e integrador y donde se plasman la necesidad de gestionar correctamente la Diversidad de estos aspectos.

El evento está estructurado en mesas de opinión y debate, best practices y ponencias vivienciales, donde se abordarán las siguientes temáticas:

• MESA 1. Diversidad LGBTI en la empresa actual. Impacto en la organización a nivel estructural.

• Best Practice. Gestión de la diversidad e inclusión LGBTI en SAP.

• MESA 2. La Diversidad LGBTI en la empresa como imán del Talento.

• PONENCIA VIVENCIAL. La importancia de la Diversidad LGBTI en la organización.

Empresas sin armarios

• MESA 3. Empoderamiento y Visibilidad de la Mujer Lesbiana en la organización. Además, tenemos el honor de presentar en primicia y en exclusiva el Documental “The Words Matter: How Individuals Can Affect Change” by P&G. Poducido por The great Big Films.

Todo ello como siempre en un marco muy profesional y exclusivo, dirigido a profesionales interesados en temas de género, principalmente activos en áreas de Recursos Humanos, RSC, RSE, Diversidad & Inclusión, Marketing y Comunicación, Comerciales, tanto de empresas privadas como de instituciones y administraciones públicas.

En esta jornada está PATROCINADA por las empresas e instituciones más comprometidas con las políticas de Diversidad de Género e Igualdad:

PATROCINADORES PREMIUM: Coca Cola Iberian Partners, Ilunion, Renault y Vodafone

PATROCINADORES GOLDEN: Correos, Gas Natural Fenosa, Movistar y Sodexo

PATROCINADORES SILVER: Adidas, Amadeus, Axa, Banco Santander, Procter & Gamble, Room Mate Hotels y SAP

COLABORADOR: REDI