Textile Exchange reconoce el liderazgo de C&A en uso de Fibras y Materiales Sostenibles

C&A se encuentra entre los 3 primeros puestos en 4 de los 8 rankings donde han participado 111 marcas del sector moda

La cadena minorista de moda C&A ha recibido el reconocimiento de Textile Exchange por su liderazgo global en cuanto a su estrategia de selección y uso de fibras y materiales sostenibles, su gestión de la cadena de suministro textil y su compromiso con el consumidor. El Informe de Textile Exchange Preferred Fiber and Material Benchmark Annual Insights Report 2018 presentado hoy otorga a C&A, junto a otras dos marcas de moda, un lugar en el prestigioso “Círculo de Líderes” de la industria de la moda multisectorial.

“Agradecemos el nuevo enfoque que está dando Textile Exchange , yendo de una clasificaci ón de las empresas exclusivamente según criterios de volumen a un reconocimiento a las marcas por su liderazgo holístico en uso de fibras y materiales sostenibles . El nuevo “Círculo de Líderes” pretende dar reconocimiento a las empresas que van más allá de los volúmenes y avanzan hacia estrate gias de materiales impactantes y holísticas y a una nueva era en cuanto a suministro de fibras y materiales sostenibles ”, comentó Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer de C&A.

Además, C&A se clasifica por sexta vez como el mayor usuario de algodón orgánico certificado del mundo. En 2017, el 40% por ciento de las prendas de algodón vendidas por C&A eran de algodón orgánico certificado. C&A también ha sido reconocida como el tercer mayor usuario de algodón más sostenible, incluyendo algodón obtenido conforme a la iniciativa Better Cotton Initiative (BCI). C&A también ha alcanzado el segundo puesto en Fibras Celulósicas Sintéticas (lo que incluye la viscosa, el modal y el Lyocell), demostrando el compromiso de la marca con la obtención de fibras no provenientes de bosques milenarios y amenazados y de acuerdo con la iniciativa Canopy Style Initiative.

“ C& A ha implementado programas de sostenibilidad vanguardistas y su compromiso con el uso de materiales más sostenibles es una aportación fundamental a una industria textil más sostenible, ” dijo Liesl Truscott, Director of European and Materials Strategy en Textile Exchange.

La clasificación se anunció en la Textile Sustainability Conference celebrada la semana pasada en Milán (Italia). En su informe anual, Textile Exchange compara los datos de los materiales sostenibles de 111 empresas, incluidas las principales cadenas minoristas de moda del mundo.