Así afecta la depresión al mercado laboral en España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la depresión es un trastorno mental frecuente, y según sus estimaciones afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Se calcula que una de cada seis personas sufre a lo largo de su vida algún episodio depresivo.

En la actualidad, la depresión es una de las tres primeras causas de discapacidad en mundo, y según la OMS, en 2030 se convertirá en la primera causa.

La depresión afecta en España al 4-5% de la población, y se ha estimado que provoca una discapacidad funcional completa de 47 días al año de promedio y una discapacidad funcional parcial de 60 días al año.

Según datos de la aseguradora Asepeyo, los problemas psiquiátricos, entre los que se encuadra la depresión, son la segunda causa de absentismo laboral del país, representando el 11% de las bajas, tan sólo por detrás de las patologías de la columna lumbar (13%). “En España, una de cada 10 bajas laborales por incapacidad se deben a este problema”, ha señalado Miquel Roca, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), en declaraciones recogidas por el diario ‘El Mundo’.

El absentismo laboral no es el único problema generado por el impacto de la depresión en la población trabajadora. Hay otro problema, en apariencia paradójico pero en realidad muy fácil de entender: se trata del presentismo. Es cuando un trabajador, generalmente por miedo al despido, sigue acudiendo a su puesto de trabajo aunque esté enfermo. Es habitual en casos de depresión (ya que habitualmente no implica un impedimento físico demasiado paralizante) y a su vez, es uno de los factores que impiden el correcto restablecimiento de la salud.

Un artículo al respecto del diario español ‘Cinco Días’ recoge los comentarios del profesor Jerónimo Sáiz, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que confirma que “ha aumentado el presentismo; es decir, el número de personas que trabajan por miedo a pedir la baja y que, evidentemente, no desempeñan su función como si estuviesen sanos”. El contexto concreto de la crisis económica española, marcado por el aumento de la inestabilidad y la precarización del mercado laboral, favorece este fenómeno.

Las empresas enfrentan un problema obvio: un trabajador deprimido rinde mucho peor que un trabajador sano, y la disminución de su productividad contribuye a que su empresa sufra pérdidas que pueden ser globalmente muy considerables. Al ser un fenómeno extendido socialmente, la problemática pasa a ser de orden macroeconómico. Por si fuera poco, el profesor Sáiz ilustra la profunda complejidad del problema, recordando que “al presentismo ocasionado por la precarización del trabajo se le suma el estigma que rodea a toda la enfermedad, un prejuicio que lleva a hacer creer al enfermo que él tiene la culpa de su situación”.

La depresión, muy socorrida para simular y conseguir una baja

Existe un prejuicio sobre la baja médica por depresión. El hecho de que algunas personas recurran a ese tipo baja como coartada (a veces falsa) para no trabajar o para forzar despidos en sus empresas ha alimentado y extendido la sospecha de que la persona que no acude al trabajo por ese motivo puede en realidad estar fingiendo o exagerando su enfermedad. A ese prejuicio concreto se suma un estigma social más amplio, arraigado en la cultura española: una especie de falta de sensibilidad que asocia la depresión con algún tipo de debilidad personal, de pusilanimidad o de falta de voluntad. En pocas palabras, la depresión nunca deja de estar bajo sospecha, por unos motivos u otros.

El abogado laboralista Ignacio Solsona ilustra en la página web de su empresa, Laboroteca.com, una faceta controvertida de esta realidad: “Aunque no existen datos estadísticos, es sabido que las opciones más socorridas por quienes quieren simular una enfermedad (para no trabajar), son la depresión y la ansiedad, puesto que son enfermedades graves de difícil diagnóstico y realmente el médico no puede saber a ciencia cierta si el paciente miente”.