Elimina el tabaco de tu vida de una vez por todas

¿En serio sigues fumando? Pues no nos podemos creer que no te hayas enterado de todas las alternativas disponibles que existen hoy en día. Quién no se libera de este mal hábito es porque realmente no quiere, no por falta de opciones. ¡Repásalas con nosotros!

¿Por qué dejar de fumar?

Básicamente, porque es un vicio terrible. Te mata lentamente y muchas veces, cuando el fumador se hace consciente de los efectos sobre su salud, ya es demasiado tarde. Este asesino silencioso mata a decenas de miles de personas cada año alrededor del mundo.

Sin embargo, los gobiernos siguen vendiendo el producto y beneficiándose económicamente de este comercio, a pesar de las contradicciones en las que incurre promoviendo campañas de salud antitabaco. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya sabes que poderoso caballero es don dinero.

Si quieres salir de esto vas a tener que hacerlo por ti mismo, los mensajes institucionales pueden no parecer muy fiables cuando el propio sistema se está llevando cuantiosas sumas de dinero procedentes de los porcentajes que recaudan a través de los impuestos.

Es cierto que puedes acudir a tu médico de cabecera, o a asociaciones que se encargarán de darte toda la información que necesitas y a apoyarte en el comienzo y durante el proceso de desintoxicación del tabaco. No obstante, vas a necesitar grandes dosis de fuerza de voluntad.

Elige tu método. Los hay de todo tipo: parches, chicles, hipnosis, incluso el contacto cero con el tabaco. Por increíble que parezca, hay fumadores que consiguen eliminar el hábito cortándolo de raíz. Pero para la gran mayoría esto es una quimera y necesitan apoyarse en alguna técnica.

Si ya has tomado la decisión de que tu vida no puede seguir siendo dominada por el tabaco, enhorabuena. Vas a obtener múltiples ventajas: mejor respiración, disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducción de las posibilidades de contraer cáncer de tipo asociado… pero no solamente relativas a la salud, también económicas.

¿Has pensado alguna vez cuánto dinero se va por el desagüe de la máquina de tabaco? Echa cuentas y piensa en la de veces que te podrías haber ido de vacaciones con esos fondos perdidos. Seguramente ahora mismo conocerías varios países más en el mundo, por poner un ejemplo.

Bien. Es hora de dejar todo ese gasto atrás y empezar a pensar en lo que verdaderamente importa: tu salud y tus finanzas. Es posible que hayas oído hablar del cigarrillo electrónico, o incluso que hayas visto a alguien usándolo. Lo primero que debes de saber es que estas personas no están fumando, están vapeando, ya que lo que emiten expirando el aire es simple vapor de agua.

Para saber un poco más, date un paseo por la tienda online Vapo en Vapo.es . También tienen tres tiendas físicas Vapo en Madrid, así que si lo prefieres puedes visitar alguna de ellas en busca de un poco de asesoramiento acerca de estos dispositivos tan populares.

El reinado de los cigarrillos electrónicos

Pero, ¿por qué hay cada vez más gente que opta por ellos? Pues, para empezar, por su versatilidad. Como no emiten humo ni sustancias tóxicas, su uso no está prohibido en espacios en los que el tabaco sí lo está. Los vapeadores pueden sacar su cigarrillo en cualquier momento.

Esto permite que se liberen de la ansiedad que produce la necesidad de aspirar, el hábito adquirido tras años y años fumando. Cuando se siente la carencia, basta con dar un par de caladas sin preocuparte de molestar a nadie que se encuentre alrededor. Los vapeadores pasivos no existen.

Otro de los beneficios es que existe una gran variedad de líquidos para vapear con multitud de sabores de todo tipo: limón, galleta, café, canela, menta, frambuesa… de verdad, ¡la oferta es infinita! Por supuesto, también existe el sabor a tabaco, tú eliges qué prefieres.

Además, estos sabores están disponibles para mezclar con nicotina e ir reduciendo la dosis si es lo que necesitas, pero también puedes vapear prescindiendo absolutamente de esta sustancia, simplemente por gusto y ya no por dependencia.

Como ya te decíamos, cada vez son más los que se apuntan a esta original forma de dejar de fumar. Puedes comprar tu cigarro electrónico en Vapo, y también tus e-liquids. La tienda de cigarros electrónicos Vapo dispone de muchos modelos diferentes. Compra tu cigarro electrónico en Vapo y rompe de una vez con todas con la tiranía del tabaco sobre tu vida.

¿Qué te parece si mañana mismo dejas de ser fumador? Estamos seguros de que tus seres queridos se alegrarán muchísimo y tú, una vez que hayas pasado las primeras dificultades, también. Imagina una vida libre de humo y no esperes más para empezar a sentirte mejor.