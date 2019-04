Relacionan una familia de células con la resistencia al cáncer de mama

El estudio abre las puertas a descubrir nuevos indicadores que ayuden a conocer cómo responderán los pacientes al tratamiento, ha informado la Generalitat.

El equipo, coordinado por Pilar Eroles, directora del Laboratorio de Biología Molecular y Celular en Cáncer dentro del grupo de Biología en Cáncer de mama y miembro del Ciber de cáncer (Ciberonc), ha relacionado una familia de microRNAs (miRNA-449 a b y c) con la resistencia a la doxorubicina.

Según los datos del estudio, titulado ‘The miRNA-449 family mediates doxorubicin resistance in triple negative breast cancer by regulating cell cycle factors’ y publicado en ‘Scientific Reports’, estos microRNAs están aumentados tras el tratamiento con la doxorubicina cuando las células son sensibles al tratamiento, pero no se modifican cuando las células presentan resistencia a la quimioterapia.

PUBLICIDAD

El trabajo también confirma un cambio diferencial de la expresión de dos factores relacionados con el daño al ADN (E2F1 y E2F3) en células sensibles o resistentes a la doxorubicina cuando se aplica el tratamiento.

El estudio se enmarca dentro de la línea de investigación del cáncer de mama triple negativo desarrollada en el grupo de Pilar Eroles y centrada en el conocimiento de los mecanismos de resistencia y en el estudio de la biología de este tumor para buscar posibles dianas terapéuticas.

En el estudio se han combinado estudios in vitro con la validación en muestras de pacientes. Además se ha utilizado una línea celular resistente a la doxorubicina generada en laboratorio.

En cuanto a pacientes, se han utilizado 12 muestras en las que se ha evaluado los cambios a nivel de proliferación y de apoptosis celular (muerte celular programada) tras el tratamiento, y se ha aprovechado la información disponible en bases de datos públicas para analizar la implicación de estos microRNAs en la supervivencia de las pacientes.

PUBLICIDAD

La doxorubicina es un quimioterápico que se intercala en el ADN, afecta especialmente a las células que se dividen con mayor rapidez como las cancerígenas, que tienen la capacidad de proliferar de forma incontrolada, por ello es un medicamento usado para tratar diferentes tipos de tumores, entre ellos el cáncer de mama triple negativo, el cáncer de pulmón o la leucemia.

Suele usarse cuando no existe un tratamiento específico porque afecta más a las células que se dividen rápido. En el caso del cáncer de mama triple negativo su agresividad está relacionada con la rápida proliferación celular.

El problema de este subtipo es que no hay una diana específica para inhibir el crecimiento del tumor, por lo que es más difícil de controlar y existe un índice de recaía más elevado; sin embargo la doxorubicina afecta tanto a las células cancerígenas como a aquellas sanas o “normales” que también se dividen, pero más lentamente.

De ahí el origen de muchos efectos secundarios de la quimioterapia y por eso es tan importante encontrar nuevas dianas terapéuticas que ayuden a mejorar los resultados de los tratamientos y a disminuir sus efectos secundarios.