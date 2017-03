El ‘burgrito’, la última moda culinaria de Nueva York

Tras la fiebre de los perritos calientes y los pretzels, llega el burgrito, una combinación de burrito mexicano y hamburguesa con patatas fritas que se ha convertido en la última moda culinaria que triunfa en Nueva York.

La cadena de restaurantes Burgrito’s, un local del barrio Park Slope, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, se ha especializado en la receta de tortilla de harina de trigo enrollada en forma de cilindro -al estilo del burrito- alrededor de un relleno de hamburguesa de ternera, tocineta, queso Cheddar, lechuga, tomate y cebolla, condimentado con salsa de chipotle.

A primera vista parece un simple wrap (versión de los tacos o burritos mexicanos), pero lo cierto es que lo jugoso de la hamburguesa con el queso fundido, el intenso sabor de la tocineta y las patatas y el aroma de la tortilla conquistan el paladar de cualquier amante de la fritura.

El mexicano José Alfredo Escorza, encargado de cocina, explicó a Efe que esta receta, que se vende a 10 dólares (9,36 euros), está arrasando y tiene multitud de seguidores pese a que no es precisamente el bocado más sano que uno se puede llevar a la boca.

“Llevamos dos meses desde que abrimos y, hasta ahora, estamos muy ocupados. A la gente le gusta mucho (el burgrito); hay fines de semana en los que llegamos a vender entre 300 y 400 unidades“, afirmó el cocinero.

Para satisfacer a los comensales más exigentes, al burgrito también se le puede añadir pico de gallo, jalapeño, alubias negras, arroz o guacamole.

Start your week off right, try what everyone is talking about #Burgritos pic.twitter.com/L9o9w2M8Iu

— Burgrito’s (@burgritos) 6 de marzo de 2017