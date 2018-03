Destinos ideales para una escapada en Semana Santa

Con la Semana Santa llega la primera oportunidad del año para hacer una gran escapada que nos permita desconectar de nuestro día a día. Pero claro, a veces no carecemos de ganas de escapada pero sí de un plan o destino al que ir. Para solucionarlo nada mejor que estas 4 ideas para escaparte en Semana Santa.

Desde un plan de playa, por si nos sorprende el buen tiempo, hasta un plan en una estación de esquí, pasando por una escapada rural. Tenemos sugerencias y planes sean cuales sean tus gustos, ¡descúbrelos! gracias a ls propuestas de idealista.com:

1. Un plan de playa: Lanzarote

Si no puedes esperar al verano para rodearte de arena y mar, una de las mejores planes que puedes hacer en Semana Santa es una escapada a Lanzarote.

La isla de Lanzarote tiene playas para todos los tipos de viajeros. Si buscas una playa con todos los servicios la tuya es Playa Blanca mientras que si prefieres huir de las multitudes mejor déjate caer por Papagayo. Si lo tuyo es el surf sin duda no te puedes perder los 6 km de costa de Famara, mientras que si vas con niños quizás te interesen más las piscinas naturales de Los Charcones en Playa Blanca.

Pero la climatología en Semana Santa puede cambiar en pocas horas, ¿y qué podemos hacer si no hay tiempo de playa?. Sobre todo no parar quietos porque Lanzarote es espectacular de norte a sur. No te puedes perder: los Jameos del Agua, un túnel volcánico con un lago de agua cristalina en su interior; el Parque de Timanfaya, lo más cerca que vas a estar de pisar Marte; el Jardín del Cactus, un jardín ideado por César Manrique que le encantará a los niños; y por último el Mirador del Río desde el que se puede ver al completo la Isla de la Graciosa.

2. Un citybreak: Nápoles

La ciudad de Nápoles se encuentra al sur de Italia, rodeada entre el Mar Tirreno, el Golfo de Nápoles y el Monte Vesubio. Todas sus calles rezuman historia, incluso por debajo de ellas ya que Nápoles cuenta con un sistema de túneles subterráneos construidos por los romanos en el s. IV a.C. que tuvo gran protagonismo siglos después durante la Segunda Guerra Mundial. No te pierdas el “barrio español” (que muchos califican como una pequeña Andalucía en Nápoles) y el funicular desde donde mejor observarás el Monte Vesubio.

A tan sólo media hora de Nápoles podrás visitar Pompeya, la ciudad mejor conservada del Imperio Romano que en el año 79 se vio sepultada bajo una capa de cenizas por la erupción del volcán Vesubio.

3. Picos de Europa

Semana Santa es un momento perfecto para hacer un alto en el camino de nuestra rutina con una escapada rural y pocos sitios hay más bonitos para ello que los Picos de Europa. No sólo podrás descansar y disfruta de su agreste naturaleza, sino también conocer Cangas de Onís, Covadonga (subir a Los Lagos o visitar la Santa Cueva de La Virgen de Covadonga, cariñosamente conocida como La Santina en Asturias) o la espectacular villa de Potes.

Si el tiempo acompaña para una ruta de senderismo no te puedes perder la Ruta del Cares, conocida también como “garganta divina”. Son 13 km, desde Poncebos a Caín, de espectaculares vistas que con un buen ritmo no es complicado terminarla en unas 4 horas. Si vas con niños puedes tardar algo más pero siempre será un paseo de lo más agradable por sus vistas del Naranjo de Bulnes.

4. Formigal

Semana Santa es quizás la última oportunidad de la temporada para sacar a pasear los esquís o la tabla de snow. Para ello, una de las mejores estaciones para estos días es Formigal. Además de por sus condiciones para la práctica del esquí, el espacio natural en el que se encuentra Formigal tiene gran valor ya que el Pirineo Aragonés compone un entorno paisajístico maravilloso.

Consejos: llega pronto porque los aparcamientos a veces se llenan rápidamente, no te confíes con el color de las pistas porque su desnivel te puede sorprender y, si el tiempo no acompaña, no te pierdas el Valle de Tena y Sallent de Gállego.