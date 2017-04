Feria de Abril, todo lo que necesita saber

Lo que comenzó como una feria ganadera en 1846 se ha convertido en uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial, la Feria de Abril que el domingo 30 hasta el 7 de mayo. Si estás pensando en asistir este año, sigue estos consejos propuestos por el BlogBBVA.es

PUBLICIDAD

1. Las tres zonas en las que se divide la Feria de Abril

Este evento se celebra en el barrio de Los Remedios, junto al río Guadalquivir, en pleno centro de la ciudad de Sevilla. Dure la feria los visitantes se pueden mover por el recinto, conocido también como el Real, la calle del Infierno (plagada de atracciones y bodegones) y los aparcamientos.

Para los primerizos en esta feria, lo más recomendable es moverse en transporte público ya que, como intuirás, aparcar no es una tarea fácil y menos si no conoces el recinto.

2. Existen casetas privadas y públicas

Existen dos tipos de casetas: las privadas, a las que sólo tienen acceso socios e invitados, y las públicas. Si no conoces a nadie que pueda “colarte” en una caseta privada existen varias casetas que son públicas. Su horario de apertura es de 12 de la mañana a 3 de la madrugada, a diferencia de las privadas, que no tienen “horarios”. Estas son algunas de las direcciones de varias casetas públicas: C/ Antonio Bienvenida, 97-99-101, C/ Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65, C/ Pascual Márquez, 85-87-89…

PUBLICIDAD

3. ¿Cuánto cuesta el alojamiento en Sevilla?

Para los viajeros se proponen varias opciones y precios. Lo más rentable es que si vais en grupoalquiléis una casa. Por ejemplo, para 6 huéspedes, la semana que dura la Feria de Abril, el precio oscila entre los 250 y los 350 euros. Otra opción es alojarte en un hostal/hotel, aunque el precio es mayor: los más económicos oscilan entre 30 y los 60 euros por noche.

4. Los pasos de flamenco que debes conocer para disfrutar de la Feria de Abril

Lo primero que debes saber es que el flamenco se compone de tres danzas (muy similares pero no iguales): las sevillanas, las bulerías y la rumba. En todas ellas, se mueve todo el cuerpo, siguiendo la técnica conocida como marcaje.

5. ¿Dónde puedo alquilar el traje?

En cualquiera de las tiendas especializadas de Sevilla puedes encontrar un traje de segunda mano aunque los precios pueden variar. Alquilar un traje no es barato, aunque con las nuevas tecnologías hay plataformas online como “Mil Anuncios” o Wallapop, dónde pueden estar las opciones más económicas.