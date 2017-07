¿Cuál es la mejor ciudad del planeta?

La edición 2017 del Índice de Ciudades elaborado por la consultora Ipsos-MORI ha otorgado a Nueva York el privilegio de ser, otra vez, la más elegida por miles de personas en todo el mundo. De esta manera, ha conservado el reconocimiento que había conseguido en la primera encuesta, en 2013.

Un total de 18.557 personas de entre 16 y 64 años, de 26 países, han participado de la compulsa, en la que debían decidir entre 60 ciudades cuál es la mejor para vivir, visitar y hacer negocios. La sumatoria de puntos le ha dado otra vez a la Gran Manzana estadounidense el reconocimiento, según ha publicado RT.

Hasta el segundo lugar ha escalado Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, desplazando a Londres y París. Otra particularidad es que Ámsterdam ha logrado entrar a los primeros 10 lugares luego de haber quedado en la decimocuarta posición en la pasada encuesta.



En la otra punta de la tabla se han ubicado Lagos, Nigeria; la keniata Nairobi y la capital iraní, Teherán.

Elegida en todas las categorías

La encuesta de Ipsos-MORI también hace una distinción etaria entre los votantes y en tres de las cuatro categorías, Nueva York también es la más elegida.

La elección de las denominadas Generación X (nacidos entre 1966 y 1979), los Millennians (1980-1995) y la Generación Z (a partir de 1996) también ha colocado a la estadounidense como la mejor ciudad del mundo.

Solamente no ocupa el primer lugar de la lista entre los llamados Baby Boomers (1945-1965), que se han inclinado por Zúrich, Suiza, aunque no despreciaron a la Gran Manzana, a la que ubican en tercer lugar.

In #IpsosTopCities Baby Boomers prefer Zurich – younger gens all put NYC top. Gen Z most want to live in LA https://t.co/Wach2vV4AB pic.twitter.com/9IY9NX7tUZ — Michael Clemence (@mwclemence) 10 de julio de 2017



“Nuevamente vemos el poder de la marca Nueva York con su atractivo para la gente de todo el mundo, jóvenes y adultos”, explica Simon Atkinson, uno de los directores de Ipsos.

En Europa gana Londres

La británica Londres sigue ubicada por encima de todas en Europa, de acuerdo con el ‘ranking’ global de la encuesta. “A raíz del ‘Brexit’, Londres estará encantada de permanecer como la ciudad preeminente de Europa, sobre su archirrival París”, agrega Atkinson, quien también reflexiona sobre la caída de Sídney, Australia, al sexto puesto, lugar que comparte con Zúrich: “El ascenso de Abu Dabi y la decaída de Sídney entre los jóvenes nos recuerda que ninguna ciudad puede darse el lujo de dormirse en los laureles”.



En el resto del mundo, la capital de Japón, Tokio (en el quinto puesto mundial), lidera el listado asiático; la brasileña Río de Janeiro (33) encabeza las latinoamericanas y El Cairo (38), Egipto, es la primera ciudad africana.