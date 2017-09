‘SSSS’: el misterioso código que ningún viajero querrá ver en su tarjeta de embarque

Si usted se dispone a abordar un avión y en su tarjeta de embarque aparece sellado el extraño código ‘SSSS’, mejor prepárese para problemas. Se trata de una seña conocida por los funcionarios de seguridad de los aeropuertos, e indica que la persona en cuestión debe ser sometida a inspecciones adicionales.

A pesar de su aspecto inofensivo, las cuatro ‘S’ se traducen como Selección Secundaria de Supervisión de Seguridad (o más precisamente Secondary Security Screening Selection, en inglés). La sigla se usa para controlar a pasajeros que viajan desde o hacia el territorio de EE.UU. y supone que el así ‘marcado’ ha sido elegido de manera aleatoria para ser sometido a una inspección exhaustiva en los puestos de control de seguridad. Y ese proceso puede durar horas, según afirman en redes sociales algunos de los muchos afectados, según ha recogido RT.

I’m still on the #ssss list so will be searched before getting on the plane. How many years now? https://t.co/OkPa2NLS9G #security #usa #tsa pic.twitter.com/CdFiuaTNVQ

— Cam Ross (@cpsross) 26 de mayo de 2017