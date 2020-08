Agosto favorable en las bolsas ¿Qué nos espera en septiembre? Tertulia de Mercados 31/08/2020

Tras concluir un agosto atípico pero con balance positivo en las bolsas, nos enfrentamos a un septiembre que tratará de despejar algunas de las incognitas no resueltas durante el verano. ¿Qué papel jugará la campaña presidencial en EEUU? ¿El giro de la Fed marcará el camino del BCE? Ana Rivero, responsable de estrategia de mercado y ASG de Santander AM en Europa, Juan Ramón Caridad, director académico del Master de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, Sébastien Senegas, director para el sur de Europa de Edmon de Rothschild AM y Patricia Tomas, directora de ventas en España de Alken AM, han sido los protagonistas de la Tertulia de Mercados de Capital.