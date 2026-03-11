Abascal pide a Mañueco que «reconozca que se ha pasado de frenada y nos olvidamos del asunto»

David Herrero / ICAL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó de “huida hacia delante” la postura que mantuvo ayer el candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, durante la celebración del segundo debate, organizado por RTVCyL, donde aconsejó a Carlos Pollán que hay “venir llorados de casa a la política”. “Esa expresión la traía de casa ya preparada y le quedó un poco fría e impuesta”, aseguró Abascal.

Durante su visita en el Condado de Treviño, en Burgos, lugar en el que se congregaron medio centenar de radicales que se opusieron a la visita de Vox y formularon cánticos en vasco, Abascal recomendó a Mañueco que reconozca que “se ha pasado de frenada y ya está”. “Así nos olvidamos todos del asunto, porque tendremos que entendernos cuando pasen estas elecciones”, aclaró.

No obstante, apuntó que las declaraciones del responsable del Partido Popular son del “género tonto”, por lo que Abascal advirtió que “cualquier cosa que diga en estos momentos Fernández Mañueco la tengo que escuchar con un poquito de condescendencia y de compasión, porque es de una torpeza sideral”, aseveró junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

Santiago Abascal, puso en duda el anuncio de que la Dirección Nacional del Partido Popular no formará parte de posibles pactos o negociaciones en Castilla y León, por lo que dejó claro que “es muy difícil saber” lo que realizará el PP, ya que, según el territorio, actúa de una forma distinta.

“Es un poco pronto para hablar de esto porque primero tiene que votar la gente, pero me sorprende, porque a la señora Guardiola y al señor Azcón no les dejan negociar con Vox sin la vigilancia permanente de Génova y sin las zancadillas de Tellado en mitad de una guerra sucia del PP contra Vox”, afirmó Abascal.

Durante su visita al Condado de Treviño (Burgos), el presidente de Vox apuntó que “es verdaderamente difícil comprender qué es lo que va a hacer el Partido Popular”, pero remarcó que la línea de trabajo se centra en “hablar de medidas, de plazos de cumplimiento y de garantías. De nada más”.

Es decir, una “política seria de negociación a ser posible sin ruido, sin prisas y que responda a lo que nos han obligado los ciudadanos”, que es a un acuerdo que implica un “cambio de rumbo y un respeto a los electores que han votado a Vox por partida doble, tanto en Aragón como en Extremadura”, aseveró junto al candidato, Carlos Pollán.