Bomberos de Diputación Valladolid se forman en intervenciones en nuevos vehículos en el concesionario Renault

VASA ARROYO, concesionario oficial de Renault y Dacia en Valladolid, ha participado en una jornada de formación especializada dirigida al Parque de bomberos de la Diputación de Valladolid, centrada en intervenciones en accidentes de tráfico y actuación sobre vehículos con nuevas tecnologías: eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y GLP.

Para el desarrollo de esta formación, VASA ARROYO, durante los años que se lleva impartiendo la misma, ha puesto a disposición de los equipos distintos vehículos que representan la evolución actual del parque automovilístico, incluyendo modelos de combustión, eléctricos y GLP como el Renault Mégane E-Tech 100% eléctrico, el Dacia Sandero GLP o Dacia Spring 100% eléctrico entre otros.

El objetivo de estas sesiones es permitir a los bomberos conocer de primera mano las características técnicas de estos vehículos y adaptar sus protocolos de intervención. En este sentido, Eduardo García, Sargento de los bomberos de la Diputación de Valladolid, explica que “en estas formaciones tratamos de enseñar las nuevas tecnologías que van trayendo los vehículos para adaptar nuestra intervención de manera que esta resulte segura”.

La actualización constante de conocimientos resulta clave en un contexto de transformación tecnológica del sector. “Es muy importante para garantizar la seguridad general de la escena, de los accidentados y personas relacionadas y la nuestra, porque conocer los riesgos de estos vehículos nos ayuda a no tener fallos y a poder intervenir de una manera más segura sin que esos daños se extiendan”, señala.

Uno de los aspectos que más interés genera entre la ciudadanía es la seguridad de los vehículos eléctricos en caso de incendio. Sin embargo, desde el cuerpo de bomberos se lanza un mensaje claro: “es más mito que realidad. Estos coches son muy seguros. Los estudios dicen que del total de incendios, solo un 10% corresponde a vehículos eléctricos mientras que el resto corresponde a los vehículos de combustión de toda la vida, los gasolina o diésel, y en general, los eléctricos, son mucho más seguros”, apunta Eduardo García

Durante la formación también se ha puesto en valor el innovador sistema QR Rescue Renault, desarrollado por Renault, siendo la primera marca generalista que, gracias a este sistema, facilita la labor de los equipos de rescate en situaciones de emergencia. “Nos ayuda muchísimo ya que cada uno de estos vehículos viene con su propia tecnología… Con ese QR podemos acceder a las hojas de rescate y nos indica las zonas donde están ubicados los botellines, los airbag y zonas donde podemos cortar o no, haciéndonos ganar mucho tiempo y facilitando uestra

intervención”, explica.

Para todo ello, VASA ARROYO ha tenido la oportunidad de contar con la experiencia directa de los profesionales que intervienen en este tipo de situaciones. En palabras de Eduardo, esta colaboración con el concesionario en el marco del programa Human First es fundamental: “para nosotros es muy importante, porque nos facilita lo que realmente es clave: que la intervención en condiciones de seguridad tanto de las personas accidentadas como las nuestras esté garantizada. Que una marca como Renault cuente con nuestra opinión y nos facilite nuestro

trabajo es de gran ayuda”.

Con el programa Human First, Renault, además de ser el único fabricante del mundo en incorporar un cuerpo de bomberos a tiempo completo en su equipo de ingeniería y de colaborar regularmente con equipos de rescate en carretera, ha formado en los últimos años a 5000 bomberos en 21 países de todo el mundo. Contamos con impartir nuevas formaciones en Europa e Hispanoamérica. Este tipo de acciones ponen de relieve la importancia de la colaboración entre el sector de la automoción y los servicios de emergencia, especialmente en un contexto marcado por la evolución tecnológica de los vehículos y los nuevos retos en materia de seguridad.