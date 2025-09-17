El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, participa en el Consejo Interterritorial de Internacionalización para analizar el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos

Carriedo reclama al Ejecutivo central que los transportes funcionen para facilitar las exportaciones

ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, pidió hoy al Gobierno central garantizar la seguridad jurídica para ganar competitividad en el exterior y aumentar las exportaciones, además de reclamar que los servicios públicos y el transporte funcione “adecuadamente” para favorecer la salida a terceros países.

Así lo aseguró minutos antes de participar en Valencia el Consejo Interterritorial de Internacionalización, para analizar el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. “Vivimos un contexto, en términos de comercio internacional, de mucha indefinición e inseguridad, porque a la imposición de nuevos aranceles se suman los conflictos internacionales y algunas dificultades en el crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales. Esto está poniendo en debate y en riesgo el seguir manteniendo un nivel alto de exportaciones, que es la base también para nuestro crecimiento económico”, dijo el consejero, en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, Carriedo avanzó que durante el encuentro de este miércoles trasladará al Ejecutivo central que “se consoliden” las bases para la productividad de la economía española, que es lo que “hace ser más competitivos y lo que aumentará las exportaciones, a pesar de las dificultades”.

Igualmente, reclamó el desarrollo de inversiones en materia energética, que “está suponiendo en este momento una dificultad para algunas acciones industriales que están previstas en el conjunto de España y en Castilla y León”.