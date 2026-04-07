El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, se reúne con la Ejecutiva del PSOE de Zamora.

De la Rosa dice que el PSOE «no mantiene contacto ni negociación» para la Mesa de las Cortes

Juanma de Saá / ICAL

El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla y Leon, Daniel de la Rosa, aseguró hoy que los socialistas “no están manteniendo ningún contacto ni negociación” con vistas a conformar la composición de la Mesa de las Cortes autonómicas.

“Ya veremos lo que pasa el martes. Entiendo que el Partido Popular -al que le corresponde tomar la iniciativa después de ganar las Elecciones- esté barajando algunas opciones, sobre todo, después de que Vox dijera ayer que tampoco quiere ningún sillón”, señaló.

“Más allá de que haya alguna cuestión relacionada con iniciativas parlamentarias que vamos a registrar desde el próximo día 14, tanto preguntas como alguna proposición, para que, cuando arranque la Legislatura y se constituyan las Cortes, se puedan trasladar a los primeros plenos, nosotros no estamos hablando con nadie”, añadió.

De la Rosa recordó que el PSOE presentará sus candidatos el próximo lunes, en virtud de lo que decida la Ejecutiva Autonómica. “No renunciamos a nada. El Partido Socialista quiere demostrar a la ciudadanía que no pierde ni un minuto en la guerra de los sillones y que está centrado exclusivamente en las iniciativas parlamentarias que queremos trasladar a partir del día 14”, insistió.

“Ya se han producido reuniones a nivel autonómico con colectivos feministas de cara a adaptar el pacto de Estado a la nueva Ley que se tiene que aprobar en esta legislatura en las Cortes de Castilla y León contra la violencia machista. Se están reproduciendo esas reuniones por todas las provincias”, apuntó.

“En brazos de Vox”

Daniel de la Rosa hizo estas declaraciones en la sede del Partido Socialista de Zamora, donde mantuvo una reunión con la Ejecutiva Provincial, encabezada por su secretario general y diputado nacional, Antidio Fagúndez.

“El Partido Popular se decidió él solo a entregarse a los brazos de Vox. Tomó esa decisión en la campaña electoral, en la noche electoral y en estas semanas. Fue una decision de Mañueco: cerrar la puerta a cualquier otra vía de acuerdo con otras formaciones políticas, incluso con el Partido Socialista, tal y como pudimos comprobar durante la campaña electoral y en este último año”, expuso.

“Por lo tanto, el problema se lo ha buscado él solo y Vox está jugando en otra clave. Por mucho que intenten evidenciar otra cosa, reuniones para cubrir el expediente en las Cortes –no sé a qué fuimos nosotros a esa reunión- la partida la están jugando a nivel nacional. Las decisiones las van a tomar Feijóo con Mañueco, probablemente, desde un despacho, si no de Génova, desde la sede de Vox”, recalcó.

El secretario de Organización del PSOECyL sacó la conclusión de que “esa decisión partió, el otro día, de Vox” y apostilló: “Que no nos engañen, que esa partida del reparto de los sillones y de las políticas de los gobiernos autonómicos –si es que se constituyen- vana a provocar en las comunidades autónomas no se van a decidir en Extremadura ni Aragón ni Castilla y León. Vox y el Partido Popular volverán a repartirse los sillones desde Madrid”.