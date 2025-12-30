Dujo pide a los políticos que «aparten al campo de sus luchas»

ICAL

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, pidió a los partidos políticos que no se “claven tantos cuchillos” y aparten el campo de sus luchas para hacer propuestas ”serias, sensatas y concretas con los pies en el suelo». El dirigente agrario, que inauguró la nueva sede de la opa en Valladolid, reclamó rentabilidad para el sector, exigiendo «costes asumibles y precios dignos» para agricultores y ganaderos, además de la incorporación de la juventud y unas jubilaciones dignas.

Además, atacó a la PAC europea, que pretende reducir el presupuesto un 22 por ciento, además de buscar unos acuerdos con terceros países para introducir alimentos en Castilla y León que no se pueden producir aquí. Según Donaciano, estos son los motivos por los que “el campo sale a la calle y reivindica rentabilidad, seguridad, estabilidad, profesionalidad y libertad”. Subrayó que desde Europa se está “defraudando al sector agrícola y ganadero” y lo ejemplificó con todas las manifestaciones convocadas por el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas (COPA) han llevado a cabo.

En palabras de su presidente regional, Asaja “busca la unidad del campo» y afirmó que “va a liderar las manifestaciones” en su defensa. Avanzó que están “trabajando en un calendario de movilizaciones para enero, febrero y lo que venga” y pidió “la unidad de todo el sector de las organizaciones agrarias representativas para estar más unidas, más fuertes y defender mejor el sector”.

Donaciano concluyó aseverando que “sin campo no hay futuro en el medio rural”, y sin el medio rural “comunidades como Castilla y León lo tienen muy difícil”. Sentenció que los agricultores y ganaderos son “los cimientos de la Comunidad, y hay que cuidarles y ayudarles”.

En cuanto a la valoración del año, Donaciano subrayó la bonanza en la producción, tanto en el sector agrícola como en el ganadero, aunque señaló que debido a “los costes de producción tan altos» y el poco valor de venta del producto, el año es “malo” en el ámbito de la rentabilidad.

En el sector ganadero incidió en los “precios dignos y excelentes producciones” aunque señaló la amenaza de las enfermedades, y aseguró que consumiendo el producto castellano y leonés “se consume lo mejor”, aprovechando para reivindicar el consumo local, no sólo durante las fiestas sino “todo el año”.

Asaja inauguró su nueva sede de Castilla y León ubicada en Valladolid, que, en palabras del presidente de la asociación de la región, Donaciano Dujo, funcionará como “nexo de unión entre las provincias, administraciones” y sedes nacionales e incluso la de Bruselas. El acto contó con la presencia del presidente nacional de la organización, Pedro Barato, y la consejera de Agricultura de la Junta, María González Corral.

Donaciano se mostró “orgulloso” de que, tras 35 años desde la fundación de la asociación, sea una oficina “en propiedad de los socios de Asaja de Castilla y León”. El objetivo es “aprovechar al máximo las posibilidades que la oficina ofrece para prestar el mejor servicio a los agricultores y ganaderos” de la región.

Este edificio pone la guinda a las 45 oficinas de Asaja en la comunidad, compuestas por nueve edificios provinciales, 35 en el medio rural y la cabeza regional recién inaugurada por el presidente nacional de la asociación, Pedro Barato, y la consejera de agricultura de Castilla y León, María González Corral.