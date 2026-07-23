El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, saluda a los trabajadores durante la visita. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. Planta de Ford en Almussafes, Valencia.

Sánchez, el primero en Valencia para la foto del acuerdo entre Ford y la china Geely

Pedro Sánchez, ahogado y acorralado en Moncloa por los casos de corrupción que se ciernen como una losa en su ámbito familiar, esposa y hermano, imputada y condenado, o político -Zapatero, Ábalos, Cerdán, Koldo García, directora y DAO de la Guardia Civil, expresidente de la Sepi, expresidenta de Adif, Transición Ecológica y caso Foresta, etc- aprovecha cualquier acontecimiento que pueda mitigar en parte su estrambótica situación al frente del Ejecutivo para intentar sacar partido. Hoy se erige en protagonista del acuerdo entre Ford y Geely.

Si ayer iba al pavoroso indendio de Guadalajara a decir únicamente que a culpa era de los negacionistas del cambio climático, sin una solo crítica al abandono de la política rural en España ni a la falta de desbroce ni limpieza de los montes impuesta por los ecologista, hoy se ha presentado en Valencia para hacerse una nueva foto. En esta ocasión anda por medio, como no, una empresa china, la automovilística Geely, cuyos fabricantes, gracias a la política de la Unión Europea, se están haciendo con el mercado del viejo continente poniendo en peligro millones de empleos de calidad y bien renumerados.

Ford y Geely crean una empresa conjunta para fabricar 5 modelos en Almussafes

Ford ha acordado con la automovilística china Geely Holding Group crear en 2027 una empresa conjunta para fabricar cinco modelos en su planta de Almussafes (Valencia), tres nuevos que se sumarían a finales de 2028 al Kuga y al futuro Bronco, en una alianza estratégica que requerirá un aumento de la plantilla, aún sin concretar.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente de Geely, Victor Young, han anunciado este jueves en una rueda de prensa esta joint venture (empresa conjunta), con una participación aproximada del 60 % para Ford y del 40 % para Geely, con el objetivo de maximizar el uso de las instalaciones de Almussafes con el menor coste y convertir a Valencia en un «emblema de la capacidad automovilística en Europa».

«Un equipo, dos marcas y cinco productos», han afirmado los representantes de ambas compañías, que han detallado que la fabricación de esos tres nuevos modelos, dos SUV de Geely y un crossover multienergía de Ford, se unirá a finales de 2028 al actual Kuga y al modelo de la saga Bronco que saldrá de la planta valenciana a partir de ese mismo año, con «la misión de transicionar a los vehículos eléctricos y llegar al objetivo de la electrificación».

Traspaso de trabajadores

De esta forma, cuando se oficialice la nueva empresa en 2027, los 4.142 empleados que trabajan actualmente en la planta pasarán a formar parte de la compañía conjunta y, según ha adelantado Baumbick, la idea es que, para poder aprovechar al máximo la planta, «se necesitarían más trabajadores, sin duda», aunque ha dicho que no pueden compartir todavía las cifras sobre este aumento de plantilla.

«El objetivo es coger toda la excelencia de nuestro equipo de Valencia e inyectar la inteligencia de Geely», ha añadido el presidente de Ford Europa, quien ha asegurado: «La única forma de que esta planta sea la número 1 y eficiente de todo el mundo es hacerlo como si fuésemos un solo equipo».

Experiencia y mano de obra local

El vicepresidente de Geely Holding Group ha manifestado que este anuncio «no es solo un acuerdo de fabricación de automóviles, sino la estructura» de un «viaje compartido en Europa» ya que, según ha expresado, la compañía nace en China pero «tiene firmes raíces en este continente» y ambas empresas «tienen una historia de respeto mutuo y de confianza».

En este sentido, Young ha destacado que no han venido simplemente a vender, sino también a «invertir en talento local, reforzar las cadenas de suministros locales y dar soluciones que buscan los clientes europeos», por lo que ha afirmado: «No traemos mano de obra de China, solamente dependemos de la experiencia y la mano de obra local de Valencia».

«Combinando velocidad e innovación, con legado de fabricación, podremos crear un referente en automoción», ha sostenido.

Por su parte, Baumbick ha afirmado que no ven el acuerdo con Geely como «dejar entrar a los coches chinos» porque «ya están aquí compitiendo», y ha advertido de que ahora podrán «jugar en condiciones de igualdad en un terreno de juego justo».

Productos únicos y diferenciados en Valencia de Ford y Geely

El presidente de Ford Europa ha aclarado que sus productos serán «diseñados de forma única y diferenciados del producto de Geely y de sus clientes», y ha subrayado que no hacen «coches aburridos» y que estos nuevos modelos no serán como «cambiarle la piel» a los ya existentes.

Preguntado por la propiedad del suelo de la factoría valenciana, Baumbick ha confirmado que «no hay separación» y que será «un activo de la empresa conjunta», al igual que los trabajadores.

Por otro lado, el vicepresidente de Geely ha compartido que el objetivo de la automovilística china a largo plazo, en un periodo de cinco años, será que lo que se fabrique en Almussafes sea «entre un tercio y la mitad de las ventas en Europa».

«Por eso hemos sumado fuerzas para tener un cimiento sólido y un buen punto de partida para poder alcanzar este objetivo», ha agregado.

Emisiones cero

Asimismo, Baumbick ha argumentado que la normativa de vehículos está cambiando y que, a la hora de transicionar del motor de combustión al eléctrico, «Geely lo está haciendo muy bien, porque está cambiando el comportamiento y ese es el objetivo», ha valorado.

«Tenemos que ajustarnos a los requisitos de los reguladores y sentarnos a la mesa con ellos para planificar y tomar decisiones para conseguir este objetivo a largo plazo; emisiones cero netas», ha concluido.