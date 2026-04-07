HM Hospitales atendió en León en 2025 más de 258.000 consultas y 12.000 cirugías

ICAL

Los datos asistenciales registrados por HM Hospitales durante 2025 en León en los centros de San Francisco y Regla durante el año pasado recogen 45.214 urgencias, 258.777 consultas externas y 12.804 cirugías.

Las altas hospitalarias ascendieron a 3.626, mientras que se realizaron más de 735.000 estudios de laboratorio y casi 80.000 estudios radiológicos. Asimismo, durante 2025 se llevaron a cabo un total de 2.242 endoscopias.

A nivel nacional HM Hospitales cerró el ejercicio 2025 superando los 4,6 millones de consultas externas, en un contexto de crecimiento sostenido de su actividad que refuerza un modelo sanitario que busca una atención cada vez más especializada, coordinada y orientada a resultados.

Este incremento se acompaña de una mayor capacidad para abordar patología compleja, reflejo de una organización que ha consolidado su red hospitalaria como un sistema integrado de alta resolución, señalan desde la entidad.