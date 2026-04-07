Impulsa Igualdad recuerda que la casilla de fines de interés social del IRPF benefició a 9.000 personas en la Comunidad

ICAL

Impulsa Igualdad Castilla y León animó hoy a marcar la X solidaria en la casilla 106 de ‘Actividades de Interés Social’, dentro de la declaración de la renta, cuya campaña comenzará mañana miércoles. Con esta acción gratuita, ya que ni se paga más ni se devuelve menos, la federación señala que el pasado ejercicio destinó la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF al desarrollo de programas que beneficiaron a 8.924 personas en nuestra comunidad autónoma, desde vida independiente o formación hasta servicios en el medio rural.

En un comunicado recogido por Ical señalan que gracias a esta partida afianzó su proyecto ‘Viviendas de transición a la vida independiente’, una iniciativa que gestiona tres inmuebles accesibles en la ciudad de Valladolid. Este modelo innovador en nuestra comunidad autónoma permitió que personas con discapacidad física o sensorial adquirieran las habilidades necesarias para su empoderamiento, ya que ofrece una alternativa real y efectiva a los entornos residenciales tradicionales o institucionalizados. Paralelamente, la entidad continuó con su labor de asesoramiento e información sobre discapacidad y ayudas, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y el Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP).

Además, en colaboración con la confederación Impulsa Igualdad y por sexto año consecutivo con sus proyectos subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento, desde la federación autonómica desarrollaron el proyecto ‘Buenas prácticas en la implementación del Servicio Integral de Asistencia Personal en España’, que tiene como objetivos la profesionalización de esta figura como una opción laboral en crecimiento y nutrir la bolsa de empleo del SIAP, con la impartición de un curso online gratuito en el que se formaron 15 personas. Esta iniciativa también se desarrolló en las federaciones de Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Principado de Asturias, Islas Baleares, Galicia y Andalucía.

Estas acciones se desplegaron también en las entidades miembro de la federación, como Aspaym Castilla y León, que prosiguió ampliando el equipamiento especializado de sus centros de rehabilitación urbanos de Burgos, León y Valladolid, y de su Unidad de Rehabilitación Neurológica (Ictia), dirigida a personas con daño cerebral. En la ciudad de Ávila avanzaron las obras del nuevo Centro de Día, que extenderá la capacidad de atención en esa zona de personas con discapacidad y sus familias.



En el medio rural, continuaron con el programa Aspaym Mayores ‘Abriendo oportunidades de envejecimiento activo para personas mayores’, que desarrolla acciones con un enfoque integral biopsicosocial, y con la labor en los centros FISIOMER (Paredes de Nava, Sahagún, Villadiego, Villalpando, Matapozuelos y Camponaraya), donde atienden especialmente a personas dependientes con o sin discapacidad y a personas mayores.



Otros proyectos que siguieron en 2025 fueron APVA (Atención Personal y Vida Autónoma), que proporciona un servicio integral a personas con un alto nivel de dependencia por lesión medular, daño cerebral o gran discapacidad física, y VÍA VIDA, dirigido a jóvenes, sobre educación vial abordada desde la gamificación.



Para finalizar con las actuaciones desarrolladas desde Castilla y León y también dirigido a jóvenes, con y sin discapacidad, se llevó a cabo el Ecosistema Formativo Virtual: Inclusión y Capacitación en IA para garantizar su acceso a una formación tecnológica de calidad.



Con la red de la Federación Nacional Aspaym, la asociación colaboró en los proyectos:CUIDA-Te 2.0, autocuidado y hábitos saludables para el bienestar de las personas cuidadoras de personas con discapacidad; Escuela de Pacientes, que en 2025 se centró en la mujer con lesión medular u otras discapacidades físicas para fomentar su participación activa y la autogestión de su salud; Rehabilitación física y prevención de las situaciones de dependencia en las personas con lesión medular; Transición a la vida independiente, profesionalización de la primera atención y recursos compartidos; Ecosistema Formativo Virtual 2025 – Nivel Experto, que profundizó en los contenidos para afrontar los retos de la era digital con una capacitación técnica y estratégica superior.



Otra de las asociaciones que también desarrolló proyectos gracias a esta asignación tributaria fue EAVACyL (Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León). Durante 2025, siguió ofreciendo el Servicio de Información y Orientación a aquellas personas con una enfermedad autoinmune y familiares que acudieron a la entidad.



Por último, desde Segovia, Neurofuturo prosiguió un año más con su proyecto “Servicio de Asistencia Personal para personas con discapacidad”, que presta esta ayuda a personas con grandes necesidades de apoyo por afectaciones neurológicas, si bien se abre a otras personas con cualquier tipo de discapacidad.



Por medio de esta iniciativa, que tiene como finalidad garantizar la integración y el desarrollo de la persona en su entorno, la asociación ofreció un servicio de formación y contratación de profesionales, y otro de información y orientación a los/as usuarios/as.