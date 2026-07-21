Iberdrola compra el 80% de la distribuidora eléctrica finesa Caruna por 2.014 millones

La multinacional energética Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 80 % del grupo Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, por 2.014 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Iberdrola ha efectuado la compra del 80 % a Suomi Power Networks, controlada por el fondo de pensiones de profesores de Ontario (Canadá) y el fondo KKR, en una transacción que valora el 100 % de la empresa en unos 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera, que a diciembre de 2025 era de 2.470 millones.

Por su parte, los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual, del 12,5 % y el 7,5 %, respectivamente, en una compañía que atiende el 21 % de los puntos de suministro eléctrico del país, en un mercado con hasta 77 operadores de redes de distribución.

La operación se ejecutará mediante un desembolso de 1.014 millones en la fecha de consumación de la operación y otros 1.000 millones diferidos, que se abonarán en los 30 meses siguientes al cierre, previsto para el primer trimestre de 2027.

Iberdrola defiende que esta adquisición refuerza su estrategia de centrar sus inversiones en el negocio de redes

Suomi Power Networks cuenta con el 100 % de Caruna Oy y Caruna Espoo Oy, que, de manera conjunta, constituyen el principal operador de distribución eléctrica en Finlandia, el grupo Caruna.

El grupo Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica del país finlandés y presta servicio a un millón y medio de personas -más del 20 % de la población finlandesa- y cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, soterrados en un 67 %.

La empresa opera a través de dos concesiones de distribución en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu que, según Iberdrola, cuenta con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, así como en otras zonas del oeste y el nordeste del país.

Iberdrola defiende que esta adquisición refuerza su estrategia de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con regímenes regulatorios atractivos, pues recalca que Finlandia cuenta con una calificación crediticia AA+ y un marco regulatorio vigente hasta 2031 que ofrece una rentabilidad sobre fondos propios de alrededor del 8 %.

La multinacional recalca que estas inversiones podrían aumentar a futuro por el crecimiento de la demanda

Según consta en una presentación remitida a la CNMV, Caruna espera lograr 148 millones de euros de beneficio neto y hasta 369 millones de resultado bruto de explotación (ebitda) para 2027.

Asimismo, Iberdrola destaca que espera que la compañía incremente su beneficio neto anual a una media del 7 % anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable».

No obstante, la multinacional recalca que estas inversiones podrían aumentar a futuro por el crecimiento de la demanda, la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de infraestructuras de transporte de electricidad.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que la operación refuerza su apuesta estratégica por las redes eléctricas «como infraestructuras esenciales para impulsar la seguridad energética, la autosuficiencia y la competitividad».