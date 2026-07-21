Talgo perdió 27 millones en el primer semestre, menos de la mitad que el año anterior

El fabricante de trenes Talgo perdió en el primer semestre del año 27 millones de euros, menos de la mitad que los 65,7 millones en números rojos en el mismo periodo del año pasado.

Estos resultados son los primeros hechos públicos tras el cambio accionarial, con la toma de control por el consorcio vasco que ha llevado a la presidencia de la firma a José Antonio Jainaga.

En el conjunto de 2025, Talgo perdió 100 millones de euros y en el primer trimestre de este año no informó de las pérdidas.

Según la información enviada este martes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las pérdidas antes de impuestos han sido de 18,5 millones, menos de la tercera parte que los 60 millones del mismo periodo del año anterior.

El EBITDA ha tenido una evolución positiva, alcanzado los 31,7 millones de euros (en el primer trimestre, cifra que sí se dio, fue de 9,8 millones), con un margen resultante de 8,4 %, por encima de la previsión media anunciada para 2026 (en torno al 8 %).

Sin considerar extraordinarios, el EBITDA hubiera ascendido a 34,9 millones de euros, con un margen resultante del 9,3 %.

375,8 millones de facturación

La facturación ha alcanzado los 375,8 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 39,1 % frente al mismo periodo de 2025, en que llegó a los 270,1 millones. La firma considera que continuará en aumento conforme a la ejecución de los proyectos y las nuevas adjudicaciones.

La deuda financiera neta se sitúa en 496,9 millones de euros y la compañía mantiene como perspectiva para 2026 situar el ratio deuda/ebitda en 5,5x, lo que se traduce en un apalancamiento elevado.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha subrayado que «seguimos dando pasos firmes en nuestro compromiso de cumplir los objetivos del ejercicio en esta nueva era de Talgo, centrados principalmente en la actividad industrial, las entregas de los pedidos y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales».

En cuanto a las perspectivas para este año, Talgo las ha confirmado, con el objetivo de alcanzar unos ingresos entre los 700 y los 800 millones de euros.

Talgo ha superado ya en el primer semestre el volumen de adjudicaciones previsto para todo 2026 (1.500-2.000 millones), con nuevos pedidos por valor de 2.149 millones de euros y una cartera de pedidos de nuevo histórica de 6.239 millones de euros.

Nuevas adjudicaciones este año

Además, la firma considera que tiene oportunidades comerciales de 13.600 millones de euros en los próximos dos años, por la fuerte demanda en mercados donde Talgo ha demostrado su capacidad tecnológica, especialmente en Europa.

En el primer semestre han destacado por un lado, la adjudicación de SAR (Arabia Saudí) de un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros, y por otro, la adjudicación de UTY (Uzbekistán) del servicio de mantenimiento de sus 6 trenes Talgo durante 10 años por cerca de 80 millones de euros.

A esto se suma la adjudicación de Trafikverket (Suecia) de un nuevo contrato en Europa, con un primer pedido en firme para el suministro de trenes diurnos y nocturnos de la plataforma Intercity Talgo 230 por un importe de 756 millones de euros.

Por otra parte, durante este mes de julio Renfe y Talgo han cerrado un acuerdo esencial sobre el proyecto de Muy Alta Velocidad Avril S106, que pone fin al contencioso con Renfe por la multa de 116 millones a Talgo por los retrasos en las entregas.