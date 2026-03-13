IU-Sumar-Equo aboga por «construir» una Comunidad «sin el PP y sin la extrema derecha»

ICAL

El candidato a la Presidencia de la Junta de la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar y Equo, Juan Gascón, animó hoy a la “gente sencilla” a votar para construir otra Castilla y León sin el PP y la extrema derecha

Gascón, que realizó estas declaraciones durante el acto de cierre de campaña celebrado en Valladolid, en la plaza de Fuente Dorada, y en el que estuvo acompañado por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, definió la campaña electoral como “épica” e “ilusionante”, y recalcó que en la misma se ha puesto sobre la mesa un modelo para Castilla y León que pasa por enterrar el odio y generar “amor hacia nuestros semejantes, hacia las personas migrantes, hacia nuestra tierra también y nuestros pueblos”.

A su vez, resaltó que durante campaña la coalición ha puesto encima de la mesa los problemas de la “gente sencilla, de los agricultores, de los ganaderos, de la gente que tiene un pequeño comercio, de la clase trabajadora, de los trabajadores de Mayoral que van a ser despedidos en Salamanca”. Al mismo tiempo, reclamó a los ciudadanos que haga uso de la política, “ya que el voto es tan importante como la manifestación, como la lucha en la calle y fundamental para arrebatar a la extrema derecha un gobierno del Partido Popular en la Junta, como recoge Ical.

Por su parte, la número dos de la candidatura, Marina Echebarría, puso en valor la campaña realizada por la coalición, con más de 60 actos por todo el territorio y con entrevistas con “todos los colectivos sociales” y destacó el trabajo de los voluntarios, que se han dejado la piel. Además, aseguró que ha sido una campaña que les servirá para entrar en las Cortes de Castilla y León, “porque hemos venido a defender lo común, a defender una Castilla y León con servicios públicos y en la que los jóvenes no tengan que emigrar como los 150.000 que ya se nos han dio”.

Además, también remarcó que el objetivo de la coalición es trabajar por un plan de vivienda pública y por un sistema sanitario en “todos los hospitales cuenten con el catálogo de especialidades completas” y, sobre todo, “por una Castilla de León diferente a la que nos ha dado 39 años de Partido Popular”.

Mientras tanto, Enrique Santiago subrayó que IU, Sumar y Equo son la candidatura que defiende el “orgullo de quedarse en Castilla y León, de acabar con la despoblación, de traer políticas activas de empleo, sobre todo para la gente joven”. En este sentido, recalcó que los gobiernos del Partido Popular y de Vox han supuesto un “desastre” y han significado “la pérdida de jóvenes del medio rural, los incendios y el abandono de la gente». Es el momento de dar una oportunidad a Castilla y León y esa oportunidad es la que encabeza Juan Gascón”, sentenció.

Por ultimo, Martínez Barbero animó a todas las personas ejercer el derecho a voto este domingo y les pidió que se decanten por la opción de IU, Sumar y Equo, “la candidatura que piensan la gente y la coloca en el centro”.