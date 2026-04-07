La construcción emplea a 70.000 trabajadores en la Comunidad y necesita al menos 25.000 más

ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reiteró hoy en Valladolid que la construcción en la Comunidad tiene un déficit de entre 25.000 y 30.000 trabajadores para hacer frente al incremento de la actividad de un sector que el año pasado experimentó un “resurgir”, tanto en la obra pública como privada. No en vano, recordó que la construcción tuvo un aumento del número de empresas y un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, hasta emplear a cerca de 70.000 personas.

Con motivo de su asistencia a las jornadas de ‘Universidad Pyme en ruta’, organizadas por el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), Suárez-Quiñones apostó, según recogió la Agencia Ical, por hacer “más atractivo” el sector y así atraer a los jóvenes. “Una construcción tecnificada, digitalizada y más segura es una construcción más atractiva para que los jóvenes elijan ese camino”, sentenció.

En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, quien reconoció la dificultad para encontrar mano de obra en el sector e hizo autocrítica al precisar que no han sido capaces de llegar a los jóvenes y las mujeres para que se integren en la construcción. “En un momento en que hay un problema de vivienda y de materiales, todos tenemos que juntarnos y tirar para adelante por que es un sector que tiene mucho futuro y es sostenible en el tiempo”, añadió.

El vehículo itinerante ‘Universidad Pyme en ruta’, que hoy hizo parada en la Plaza San Pablo de la capital vallisoletana, busca dinamizar la sensibilización y formación de la innovación en soluciones tecnológicas y de digitalización en el marco de la seguridad y la salud, así como las mejoras en la ergonomía de los equipos, en las máquinas y herramientas y en los equipos de trabajo y de protección individual en la construcción.

Durante cada parada, los visitantes pueden conocer de primera mano tecnologías innovadoras y participar en tres espacios temáticos diferenciados, cada uno de los cuales ofrece una experiencia diferente. Por un lado el de Seguridad y Salud, donde se muestran las innovaciones tecnológicas en prevención (demostraciones de exoesqueletos y herramientas ergonómicas avanzadas) y soluciones orientadas a reducir riesgos y mejorar el bienestar en la obra. También hay un área reservada a la transformación tecnológica en construcción, donde se muestran herramientas digitales destinadas a mejorar procesos y seguridad como los sistemas de monitorización y sensores de última generación. El último espacio es el destinado a la formación y el empleo, con recursos de Digitalízate, Experiencia Fundae y contenidos formativos especializados para promover la digitalización de pymes y profesionales autónomos.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, subrayó la importancia de este tipo de jornadas para concienciar sobre la seguridad, la salud laboral, la formación y la digitalización del sector de la construcción. Hizo hincapié en la prevención de los trabajadores, de cara a aumentar la productividad y el futuro de las empresas. No en vano, apostó por un “fortalecimiento” del tejido empresarial sobre todo en una comunidad “muy dispersa”, donde las pymes son un “importante pilar” y que cuentan con el apoyo del Ejecutivo central.

Javier Vega también mencionó la importancia de la seguridad y la prevención de riesgos laborales en el sector, para lo que valoró la colaboración entre todas las administraciones públicas. Por su parte, la directora de Gestión de la oferta en Fundae, Mercedes Carrasco, defendió la necesidad de potenciar la formación, sobre todo en seguridad y salud. “Es esencial que todos los trabajadores estén formados en estas materias”, apuntó. De ahí el papel de la Fundación que el año pasado formó a más de 700.000 trabajadores en el conjunto del país, de los que cerca de la mitad era del sector de la construcción y 328.000 fueron del sector de construcción, de los que 15.000 eran de Castilla y León. “Queremos seguir potenciando la formación para que sea uno de los pilares para que todos los trabajadores estén dotados de las competencias necesarias para desarrollar su actividad de manera efectiva”, concluyó.